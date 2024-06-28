內政部拜會北市府盼協助蓋社宅　蔣萬安關切社子島、大彎北議題

▲內政部長劉世芳拜會台北市長蔣萬安。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

內政部近來積極針對國土計畫制度、國土功能分區劃設與地方政府溝通。部長劉世芳28日率隊拜會台北市政府，會中市長蔣萬安關切社子島開發、大彎北段都市計畫變更議題，內政部承諾會依照法定程序積極協助市府；而內政部也盼望，北市府與中央攜手合作興建社宅，中央、地方共同為台北市的永續、共榮與宜居努力。

劉世芳28日率次長董建宏、吳堂安及國土管理署長吳欣修、地政司長王成機拜會台北市政府，北市府由市長蔣萬安與副市長李四川、林奕華出席接待，雙方就臺北市重大建設進行意見討論。

劉世芳表示，蔣市長關切的社子島開發、大彎北段都市計畫變更議題，內政部都會依照法定程序積極協助市府；也盼望北市府與內政部攜手合作興建社宅，中央、地方共同為台北市的永續、共榮與宜居努力。對於台北市府在會中提出的民政議題，內政部也將積極協助。

劉世芳指出，對於大彎北段商業區案，內政部樂見北市府再行檢視調整計畫內容妥適性與合理性；社子島區段徵收案，也請市府依據土徵小組意見，與居民持續溝通，以利後續審議進行。

劉世芳向蔣萬安表達，期盼市府儘速提送國土功能分區圖至內政部審議。社宅部分，希望市府可和中央積極攜手推動，運用整開區留設社宅用地、盤點轄內低度利用公有土地或市有建物，以增加北市社宅儲備量、回應社會期待。