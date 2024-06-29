聯手玉山高中打造原民藝術村　林業保育署建烏心石木泰雅屋

▲▼林業保育署與玉山高中合作，利用國產烏心石木製作傳統泰雅住屋，打造原民藝術村。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者 李陳信得／台中報導

林業及自然保育署臺中分署今日攜手臺中玉山中學發表泰雅族傳統建築建置計畫的成果。透過部落耆老的傳統智慧及技藝，以烏心石疏伐小徑木，興建泰雅傳統家屋、篝火屋、瞭望台及入口意象，打造原住民族文化教育藝術村，具體實踐文化傳承、保存與森林資源永續的目標。

林業保育署臺中分署表示，玉山高中為教育部核定之「原住民族實驗教育重點學校」，為延續及重現原民傳統建築，提供約80立方公尺的烏心石疏伐小徑木作為建材。烏心石木材質地堅硬耐久，是非常好的建築用材，牆面以小徑木相互堆疊，也有通風、隔熱的效果。今日原住民族文化藝術村熱鬧開幕，也邀請德瑪汶等在地部落以及臺中市林業生產合作社等約20個單位，共同展售當地農林特產，民眾除了體驗原民家屋冬暖夏涼的傳統智慧，也開心將在地農林特產帶回家。

這次泰雅族傳統建築建置計畫邀請了大甲溪及大安溪流域的部落耆老，以傳統技藝及智慧協助玉山高中搭建出富含文化歷史及家庭倫理的泰雅家屋，更以泰雅「終年不斷火」的傳統，建造篝火屋。這些建築可做為師生教育、鄰近部落居民的使用空間，在文化教育及技職教育上，成果豐碩，也讓原民利用山林自然資源的傳統得以延續，更提供山城居民身歷其境體驗原住民族生活的最佳場域。