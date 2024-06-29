寮國推免簽將台灣納入中國　外交部籲勿貶抑：台人仍需落地簽

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

寮國政府日前發布，將對「中國團客」實施免簽證入境，然而，對象也包括「台灣」。對此，外交部昨（28日）表示，經查證台灣旅客入境寮國仍須申請「落地簽」，同時，外交部也呼籲寮國政府，勿扈從中國貶抑台灣主權地位，營造「台灣為中國的一部分」等假象之行徑。

外交部提及，寮國政府為推廣觀光旅遊，於6月26日簽發一份針對中國旅客實施免簽入境的文件，內容規定自7月1日至12月31日有旅行社陪同的中國團體觀光客，透過在寮國立案的旅行社安排行程，並事前提出免簽申請，可免簽入境寮國停留15天。

然而，該免簽文件的實施對象為中國及「港澳台」遊客。不過，外交部進一步查證後發現，文件實施細則中敘明，「台灣旅客入境時仍需申請落地簽證」。

針對此事，外交部重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，對於中國在國際間施壓他國貶抑我國主權、意圖扭曲國際視聽、營造「台灣為中國的一部分」假象等惡劣行徑予以強力譴責。

外交部表示，也已經指示我國駐越南代表處向寮國政府再次聲明我國立場，呼籲寮國政府勿扈從中國貶抑台灣主權地位。

最後，外交部提醒國人，目前赴寮國旅遊的入境規定未有改變，國人可以「落地簽證」或「電子簽證」等方式入境寮國，相關申請方式及須知均公布於外交部領事事務局官網。