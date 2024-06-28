ASUS VivoWatch 6全面進化　血氧、血壓測量隨時掌握身體狀況

記者蘇晟彥／綜合報導

唯一獲得衛福部血壓醫材軟體認證 ，支援指尖量測的華碩智慧健康錶， 27日宣布全面升級進化，推出新一代旗艦力作ASUS VivoWatch 6，不僅可量測血氧、血壓、心率、心電圖，錶面另採用1.39吋AMOLED康寧大猩猩螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力更長達14天 ，還有本次新開發的「身體組成分析」，以及強化睡眠、情緒與壓力監控，從更廣泛的預防醫學指標協助使用者深入瞭解自身健康趨勢。

▼華碩推出ASUS VivoWatch 6。（圖／ASUS提供）



華碩電腦智慧健康產品企劃部資深協理潘茹婷表示，「華碩發展智慧健康穿戴近十年，始終秉持『技術100%自主研發』的初衷，以行動化、數位化、個人化等重點產品特色，確保你我在日常生活中，都能藉由最輕鬆、便捷的方式維持個人長期健康促進計劃，隨時隨地掌握身體狀態。」



全新ASUS VivoWatch 6承襲華碩智慧健康穿戴系列優良傳統，搭載兩組醫規等級的獨家電學和光學PPG感測器，亦新增生物電阻抗BIA感測器，使用者只需將姆指與食指分別輕觸錶身及錶框，便可得知體脂、水份、骨骼肌、基礎代謝率等身體組成數據，體態管理更輕鬆好上手！

此外，因應現代人愈來愈重視的身心議題，ASUS VivoWatch 6也能監測自律神經、計算「放鬆指數」，顯示壓力現況；而「身心落點分析」則是透過簡潔易懂的七宮格圖表，並以天為單位，詳實記錄最近一周的心情。



為提供無與倫比的體驗，華碩根據國際醫療規範，打造新版ASUS HealthConnect App，除了操作容易、方便醫師在診間快速瞭解佩戴者基本生理資訊；另導入三大功能，包括：「尋求幫助」、「跌倒偵測」、「關懷追蹤(Care Track)」，當遭遇緊急情事時，將主動發送通知和所在位置予設定聯絡人，及時應對。

重新定義健康穿戴標準的ASUS VivoWatch 6，還支援iPASS一卡通行動支付、雙頻GPS定位，搭配60g輕巧機身，24小時佩戴也不覺負擔！正式上市前更奪下第26屆國家生技醫療品質獎、第20屆國家新創獎、2024台灣精品獎等多項指標大獎，完美品質備受各界一致肯定！

ASUS VivoWatch 6，即日起獨步全球在台上市，建議售價：NT$ 13,990；更多詳情請參考：ASUS VivoWatch 6

*註：ASUS VivoWatch 6非醫療設備，不得作為治療依據，測量結果僅供參考；如擔憂自身健康狀況，應尋求專業醫師協助。