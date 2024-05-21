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華碩合作高通、微軟推AI PC「Vivobook S 15」：個人AI運算新時代

記者蘇晟彥／綜合報導

華碩ASUS 21日舉辦「Next Level. AI Incredible線上發表會」，展示新機AI PC「ASUS Vivobook S 15 (S5507)」相關功能，該機是搭載最新Windows AI功能與華碩獨家AI應用程式的Copilot+PC，同時配備配備15.6吋3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕及Harman Kardon認證音響，輕1.42公斤、薄14.7公釐方便攜帶，從今日（21日）12：00開放預購。

▼華碩21日凌晨展示新機「ASUS Vivobook S 15 (S5507)」。（圖／華碩提供）

▲▼ 。（圖／ASUS提供）

華碩共同執行長許先越表示：「華碩首款搭載Snapdragon X Elite處理器的Copilot+PC，開啟個人AI運算新時代。這台新世代AI筆電會大幅改變我們工作、學習、創造和玩樂的方式。」；微軟裝置夥伴暨銷售事業群副總裁 Mark Linton指出：「與華碩合作讓我們十分振奮，為客戶帶來整合AI軟體的創新筆電，ASUS Vivobook S 15注入Windows中的Copilot、「回顧」和Cocreator等強大效能，展現裝置端AI和雲端AI協作潛力，達成非凡成就。」最後，美國高通公司總裁暨執行長Cristiano Amon亦表示：「很高興看到高通與華碩攜手引領業界創新，這次合作成果超乎以往。Snapdragon X Elite將效能脫胎換骨，我們非常期待將ASUS Vivobook S 15這樣無與倫比的創新產品送到使用者手中。」

▲▼ 。（圖／ASUS提供）


ASUS Vivobook S 15是華碩首款導入最新Windows AI 功能的Copilot+PC，Snapdragon® X Elite處理器內建Qualcomm® Hexagon™ NPU可在裝置端進行高速AI處理，節省能源、確保資料安全。最高1 TB PCIe® 4.0 SSD及32 GB 8448 MHz LPDDR5X RAM記憶體，高速存取更有效率；專用Copilot鍵一秒叫出AI智能助理，解決各式疑難雜症。

新一代支援AI的增強功能包括可強化燈光及背景模糊效果的「Windows Studio Effects」、ASUS AiSense紅外線攝影機的偵測功能實現智能調光，螢幕隨使用者移開視線時變暗，智能鎖定於使用者離開時自動鎖定、返回時解鎖。此外，ASUS Vivobook S 15 更是首款搭載華碩獨家AI應用程式StoryCube的裝置，以最智慧、便捷且強大的數位資產管理方式，透過AI排序、編輯管理檔案。

ASUS Vivobook S 15整合多項先進功能：「即時字幕」在通訊時將語音即時轉為英文字幕；全新Cocreator支援NPU應用，輸入文字或圖片指定即可生成各式圖像；「回顧」功能只需輸入關鍵字，即時查找資料。
令人驚艷的連線功能與視聽體驗

具備全方位I/O連接埠的ASUS Vivobook S 15，擁有兩個傳輸速度高達40 Gbps、支援快充及4K螢幕的USB Type-C、兩個USB 3.2 Gen 1 Type-A、HDMI 2.1、microSD讀卡機及音訊插孔，提供完整連線功能。內建高達5.8 Gbps疾速Wi-Fi 7網路連線，確保無縫串流和極速下載。

ASUS Vivobook S 15為生產、創作或娛樂提供頂級視聽體驗，15.6吋3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕，色彩鮮活逼真。0.2毫秒反應時間、電影級100% DCI-P3 色域，並獲得VESA DisplayHDR™ True Black 600、德國萊因TÜV Rheinland低藍光認證。強大的Harman Kardon 認證音訊系統，與Dolby Atmos音效，帶來沉浸式視覺饗宴。▲▼ 。（圖／ASUS提供）

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