接下來將是AI PC新世代！華碩發表新世代筆電　入門、電競、商用全有

記者蘇晟彥／台北報導

在COMPUTEX 前夕，華碩舉辦《Always Incredible》新品上市媒體日，由華碩 Co-CEO 胡書賓與微軟、AMD、NVIDIA 代表共同揭開本次將在COMPUTEX 24展示的全新AI PC系列，同時強調接下來將會是AI PC下一個世代（Next Generation of AI PC），並強調華碩將致力於實現人人隨時隨地可使用AI的願景。

▼華碩CEO 胡書賓揭開本次《Always Incredible》新品上市媒體日序幕。（圖／記者蘇晟彥攝）



華碩在這次COMPUTEX 24將發表全系列AI筆電，包含ASUS ProArt創作者筆電(ProArt P16/PX13/PZ13)、家用筆電ASUS Zenbook S 16、商用筆電ASUS ExpertBook P5，以先進的AI功能與強大算力，為消費者帶來更好的使用體驗。此外，華碩資料中心解決方案提供一應俱全的多元產品，包括搭載NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD AI伺服器，可執行兆級參數即時推理；還有採用NVIDIA模組化設計及Grace-Hopper晶片組的旗艦伺服器，為Gen-AI工作負載實現最大吞吐量。除了硬體，華碩亦提供全球軟體解決方案和量身訂製的服務，協助企業邁向嶄新高度。與Intel合作開發的全新ASUS AI NUC 2024系列皆已準備就緒，將以極輕巧機身設計，滿足使用者多元需求，成為家用/商業應用與AI運算的理想首選。

微軟裝置夥伴暨銷售事業群副總裁 Mark Linton表示：「很高興參與華碩COMPUTEX新品發表會。Copilot+ PC是有史以來最快、最聰明的Windows PC，專為一般消費者和專業創作者打造，提升運算新標竿，帶來直觀且具有創建性的體驗。」

▼ASUS在這次一連公佈近10款AI PC。



▼微軟裝置夥伴暨銷售事業群副總裁 Mark Linton 也到場共襄盛舉。



「AMD和華碩擁有數十年深厚合作關係。透過此次COMPUTEX宣示雙方合作的下一步，共同推出全新世代 AI PC，採用第三代AMD Ryzen AI處理器，配備世界最高50 TOPS NPU，這款強大的處理器採用新一代Zen 5架構，以及全球第一個區塊浮點NPU，可將16位元應用程式的效能提高一倍。」AMD運算與顯示卡事業部資深副總裁暨總經理Jack Huynh 表示：「我們正在開創一個新的PC類別，比以往任何PC都更薄、更輕且更快，勢必帶來革命性的AI體驗。」

「創作者和遊戲玩家需要最佳的AI效能來執行應用程式。」NVIDIA GeForce平台市場行銷副總裁Jason Paul表示：「透過此次合作，為ProArt P16創作者筆電注入高達321 AI TOPS的驚人效能，超過500種以RTX AI加速的創作應用程式和遊戲可獲得顯著提升。」

為增進使用者的數位體驗，華碩研發兩款AI應用程式：「StoryCube」與「MuseTree」。前者透過AI 演算法對照片/影像檔案智慧分類和管理，瀏覽數位媒體庫也毫不費力；後者為生成式AI工具，以直覺的方式釋放創造力，製作令人驚艷的圖像。



ASUS Zenbook S 16輕薄AI筆電

採時尚、輕盈設計的ASUS Zenbook S 16 (UM5606WA) AI筆電，16吋機身薄僅1.1公分，輕1.5公斤。高科技陶瓷鋁合金外蓋，加上CNC加工的鍵盤區域，確保耐用性和典雅外觀，共有白、灰雙色選擇。Zenbook S 16配備高達50 TOPS NPU的AMD Ryzen™ AI 9 HX 370處理器，最高2 TB PCIe® 4.0 x4 SSD和32 GB LPDDR5記憶體，Copilot鍵和加強散熱的均溫板提高工作效率，將性能進化至28 W。14吋Zenbook S 14將搭載新一代Intel® Core™ Ultra處理器，預計2024年下半年上市。

ASUS Vivobook S 15新世代AI筆電

華碩首款新世代AI PC—ASUS Vivobook S 15 (S5507)已開放預購，搭載Qualcomm® Snapdragon® X Elite 處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS算力，70Wh電池最高達18小時續航力，並配備15.6吋3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕及Harman Kardon認證音響，輕1.42公斤、薄14.7公釐方便攜帶。6月底前購機登錄送「早鳥大禮包」(含原廠延長保固半年、100W GaN充電器及行李托特包，總價值NT$4,589)，建議售價：NT$49,900。

另有搭載AMD Ryzen™ AI 9 HX 370處理器的ASUS Vivobook S 14 (M5406)和 S 16 (M5606)，全新設計更加輕薄，薄13.9 公厘，輕1.3 公斤。搭配AMD Radeon顯示卡、32 GB LPDDR5X記憶體和1 TB PCIe® 4.0 SSD，隨時隨地提供無與倫比的效能。

▼Vive book S 16。



ASUS TUF Gaming A16 / A14電競筆電

16吋TUF Gaming A16 (FA608) 最高配備AMD Ryzen™ AI 9 HX 370處理器和GeForce RTX™ 4060顯示卡，2.5K 165 Hz螢幕帶來流暢的遊戲體驗，LPDDR5X 7500 MHz記憶體和最高2 TB PCIe 4.0 SSD確保超快的反應速度。14吋TUF A14 (FA401)配備頂級AMD處理器和最高GeForce RTX 4060顯示卡，2.5K IPS螢幕呈現絕佳視覺。兩款電競筆電皆具備Dolby Atmos音效、高速連線功能及輕量設計，享受極致遊戲體驗不受侷限。

▼TUF Gaming A14。



ASUS ExpertBook P5商用筆電

華碩首款專為商務人士打造的新世代AI筆電，全面提高生產效率。體現了華碩致力於為所有專業人士帶來最新技術以助其成功的承諾。ExpertBook P5 搭載新一代 Intel® Core Ultra 處理器，並擁有45+ TOPS NPU，同時整合語意搜尋、對話式 AI、AI聲紋識別等尖端AI功能，大幅簡化複雜任務，強化工作效能與團隊合作。具備3年保固的ExpertBook P5 採用商用級 BIOS 和軍規等級耐用性，鋁製機身採用精密工藝且耐用設計，搭配14吋16:10 2.5K螢幕，將優雅與高性能完美融合。更多產品資訊將於第三季更新。

ProArt Display 5K PA27JCV是一款27吋的5K高PPI專業螢幕，擁有令人驚艷的5120 x 2880解析度及218高PPI顯示效果。99% DCI-P3和100% sRGB色域能確保逼真色彩再現，滿足各種專業工作所需。LuxPixel技術、Calman Verified與廣泛連接選項，則提供卓越的色彩準確性和無縫整合能力。華碩LightSync解決方案可根據環境變化做出調整，搭配人體工學腳座，大幅提升使用者舒適度；華碩亦同步推出ProArt Display PA32KCX，為全球首款內建校色器的8K Mini LED專業顯示器，呈獻最無與倫比的視覺體驗。

▼ProArt Display PA32KCX。



作為AI策略的驅動力，華碩資料中心解決方案將重點放在全新ESC AI POD，其配備NVIDIA GB200 / B100 / B200和GH200晶片，引領業界創新，尤其搭載NVIDIA GB200 NVL72的機種，更是目前全球最強大的兆級參數規模即時推論與訓練機架式解決方案，同時亦針對混合與邊緣運算領域提供端到端服務，透過軟體、系統驗證、遠程部署，以及量身定制的資料中心解決方案，協助企業日益興盛、永續發展，並在SPEC CPU和MLPerf等基準測試、記錄中取得卓越佳績。

ASUS NUC不僅象徵對卓越技術的承諾，亦透過創新設計重新定義迷你電腦的性能與使用體驗。本次COMPUTEX 2024會場中，華碩盛大展出全系列AI Ready的NUC產品，包括：即日起在台上市的NUC 14 Pro、NUC 14 Pro+、ROG NUC，以及NUC 14 Performance，這些兼具精巧機身與先進AI人工智能運算的迷你電腦解決方案，可滿足從一般消費者到高端商用客戶、遊戲玩家，甚至工業應用等廣泛需求，絕對是消費者在物色AI PC時的上上之選！其中初次亮相的生力軍—NUC 14 Performance，搭載Intel® Core™ Ultra 9 / 7處理器與NVIDIA® GeForce RTX® 4070 / 4060顯示卡，無懈可擊的震撼效能將為新AI業務開發者，如：內容創作者、專業人士，帶來傲視業界的客製化選項，再造微型運算之巔！

而於今年CES中重磅登場，各界敲碗許久的電競迷你電腦ROG NUC，今日也同步開賣，其2.5公升的俐落機身內建Intel® Core™ Ultra 9 / 7處理器，以實現出色性能，搭配NVIDIA® GeForce RTX® 4070 / 4060獨立顯示卡，至多可外接四台4K螢幕，強大的圖像運算力，確保玩家無時無刻都能輕鬆坐享極致順暢的遊戲體驗。

ASUS NUC 14 Pro / 14Pro+，建議售價請洽全台各零售通路及經銷商(依實際規格而異)；更多詳情請參考：ASUS NUC 14 Pro+ / ASUS NUC 14 Pro

ROG NUC，建議售價：NT$ 56,900 (Ultra 7 + RTX 4060) / NT$ 69,900 (Ultra 9 + RTX 4070)；更多詳情請參考：ROG NUC

▼ASUS NUC 14 Pro。

