玩環球飛天翼龍「眼鏡噴飛」過3關工作人員沒提醒！他嘆：觀感差

▲日本環球影城飛天翼龍。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

日本環球影城（USJ）是不少人想朝聖的樂園，一名網友表示，玩飛天翼龍時工作人員沒有提醒要拿下眼鏡，升到最高處時，眼鏡瞬間噴飛，工作人員向他致歉，並承諾隔天會將眼鏡拿去飯店，沒想到最後工作人員卻改口，不可能送到飯店，也無法寄到台灣，園方也沒給任何補償或協助，他只好摸摸鼻子認賠。

有網友在PTT發文，「大阪環球影城飛天翼龍，眼鏡瞬間噴飛」，第一次去環球影城玩，好友去逛商店街，他獨自一人去玩飛天翼龍，從一開始的寄物、安檢，到最後安排座位、確認安全裝置，都從未有工作人員提醒拿下眼鏡搭乘。

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原PO看了設施後心想，「這角度戴眼鏡不危險嗎？」當飛天翼龍升到最高，開始俯衝，眼鏡瞬間噴飛，原PO近視700度，沒有眼鏡寸步難行。工作人員確認了眼鏡掉在安全網上，並向他道歉，表示是他們的疏失，沒有提醒應將眼鏡放入置物櫃，但須等到閉園才可以取下。

由於他隔天就要回台灣，工作人員承諾會在隔天將眼鏡送到他住的飯店，並讓他去入口處登記失物招領。但失物招領處的工作人員卻搖頭，「隔天把眼鏡送到飯店是不可能的」，且由於眼鏡從高處掉落，很可能已經損壞，若眼鏡沒有損壞，只能將眼鏡寄送到日本國內，不能寄到台灣。

▲工作人員沒有提醒他拿下眼鏡。（示意圖／記者謝盛帆攝）



原PO十分無奈，「瞬間實在心累，不想爭吵，便跟他說不用郵寄了。我回台灣會馬上重配一副眼鏡，摸摸鼻子自認倒楣，當睜眼瞎子敗興而歸的離開園區」，沒了眼鏡做什麼都不方便，園方也沒給任何補償或是協助，如果當初人員有提醒要拿下眼鏡，他就不會搭乘設施，「沒眼鏡搭乘設施太沒安全感了，但真的沒人提醒過」，雖然工作人員第一時間承認疏失，但處理方式讓他很傻眼，「真的讓人觀感極差」。

貼文曝光，掀起網友討論，「確實以一個接待國際遊客眾多的遊樂園，這應該要注意，尤其開始前有戴眼鏡應該是很明顯看得出來的」、「我覺得各有一半疏失，雲霄飛車眼鏡拿下來真的是安全檢查基本中的基本」、「飛天翼龍的工作人員有時候真的滿雷的，有時候那個門逼逼也不會真的檢查」、「只能說要搭飛天翼龍的還是自己把規則看清楚自保比較好」、「5月去玩時，寄物前工作人員有提醒不能戴眼鏡」、「工作人員沒講蠻雷的沒錯，但常識人都知道戴眼鏡玩那個高機率會噴飛吧」。