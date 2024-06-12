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21家貨櫃場加收出口費涉聯合行為　9業者抗罰4545萬吞敗

▲▼台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

▲台北高等行政法院。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者黃哲民／台北報導

國內21家貨櫃場業者2014年7月共同恢復收取出口貨物裝卸搬運使用機械費，被公平交易委員會認定構成違法聯合行為，各裁處罰鍰，其中9家業者提告抗罰，台北高等行政法院審結，今（12日）判業者全部敗訴，仍各罰鍰90萬元到1630萬元，總額達4545萬元，可上訴。

判決理由指出，包括本案原告在內的21家業者，均為中華民國貨櫃儲運事業協會會員，在2014年7月前，針對3噸以下CFS（Container freight station，併裝貨櫃）出口貨物，都未收取裝卸搬運使用機械費，而3噸以上CFS出口，也僅部分業者收取這項費用。

不過，這21家會員業者於2013年12月與2014年2月，利用協會開會之便達成共識，訂於2014年7月統一恢復收費，並約定每計費噸收55元，這21家會員業者已佔全國業者數的6成以上，市佔率更超過同業全國營業額與運量的8成，已逾越「量的標準」上限。

此外，這21家會員業者均屬水平競爭關係，彼此約定恢復收費，藉此降低任1家單獨恢復收費的競爭風險，卻因此減少貨櫃集散服務市場以較有利價格、品質與服務爭取交易的誘因，更涉及限制價格自由形成的核心競爭參數，依「質的標準」，足以影響我國貨櫃集散服務市場供需功能。

法官認為，無論「量的標準」與「質的標準」，這21家會員業者共同決定恢復收取本件費用，構成《公平交易法》禁止的聯合行為，且行為本身足以影響生產、商品交易或服務供需的市場功能，公平會裁罰於法有據，判提告的9家業者敗訴。

本案源於中華民國貨櫃儲運事業協會，2014年4月30日發函輪船、船務代理、海運承攬運送業、託運人、報關、進出口、汽車貨櫃貨運等相關公（協）會，告知協會所屬貨櫃場會員業者，將從2014年7恢復收取3噸以下CFS出口貨物裝卸搬運使用機械費，每計費噸為55元。

有21家會員業者從同年7月起陸續收取這項費用，引起許多受影響的出口業者反彈，向公平會檢舉指稱，託運人（即貨主）領出口提單時，已繳交貨櫃場作業費，貨櫃場業者加收CFS出口貨物機械使用費有重複收費之嫌。

公平會調查認定這21家會員業者構成違法聯合行為，裁處長榮國際儲運公司1725萬元罰鍰最重、東亞運輸倉儲罰鍰1300萬元其次，另19家業者各罰10萬元到1000萬元，並命21家會員業者停止繼續收取本件的機械使用費。

長榮國際儲運等9家會員業者提告抗罰，北高行一審原判業者全部敗訴，經最高行政法院發回更審，北高行更一審2020年3月逆轉撤銷公平會的裁罰，公平會沒上訴，依更一審意旨重新調查與裁罰，本案提告的9家業者中，長榮國際儲運罰鍰降為1630萬元、東亞運輸倉儲維持1300萬元，另7家業者各罰90萬元到310萬元。

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