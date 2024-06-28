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航母搭載F-35、神盾艦「羽黑號」集結　29國環太軍演登場

▲▼美國航空母艦卡爾文森號。（圖／美國海軍）

▲卡爾文森號水手排出「Aloha」。（圖／美國海軍）

文／中央社

2024年環太平洋演習（RIMPAC）今起登場。美國航空母艦卡爾文森號搭載F-35先進戰機領銜，匯集29國機艦聯合演練。

卡爾文森號全長330公尺，能容納60架戰鬥機、直升機和各型飛機在海上起降。飛行甲板上的強力彈射器，能把戰鬥機從船頭彈射出去；戰機返航時，使用尾部的攔截鉤抓住甲板上的鋼纜降落。 根據美國海軍網站，卡爾文森號就像一座自給自足的移動機場、攻擊平台，經常在全球重大危機發生時第一時間率先反應，因為它能在全世界的國際海域自由航行。

卡爾文森號上停放著號稱「地表最強戰鬥機」的美軍F-35閃電II（Lightning II）戰機，是美軍第5代的多功能匿蹤戰機，以其先進的隱形能力、尖端電子設備和多功能而聞名，能用來蒐集情報、深入敵方領土攻擊和進行空中纏鬥。 V-22魚鷹號運輸機（V-22 Osprey）是傾轉旋翼飛機，結合直升機和輕型運輸機特性，能以直升機模式起降及傳統飛機模式飛行，兼具垂直起降和速度，具有中型直升機的運輸量。

▲▼日本神盾艦,摩耶級護衛艦「羽黑號」（Haguro，舷號DDG-180）。（圖／日本海上自衛隊）

▲羽黑號。（圖／日本海上自衛隊）

日本海上自衛隊最先進的神盾艦「羽黑號」（Haguro，舷號DDG-180），能夠在大氣層外攔截彈道飛彈，是日本飛彈防禦系統的一環。

印度海軍什瓦利克號（INS Shivalik），是印度自行建造的匿蹤巡防艦，全長142.5公尺，艦上配備艦砲、反艦飛彈、防空飛彈、反潛火箭發射器、歸向導引魚雷等火力。

演習從今天起一直進行到8月1日，29個國家派出40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，超過150架飛機。

參與的29個國家為澳洲、比利時、巴西、汶萊、加拿大、智利、哥倫比亞、丹麥、厄瓜多、法國、德國、印度、印尼、以色列、義大利、日本、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、秘魯、韓國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、泰國、東加、英國、美國。

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