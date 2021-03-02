攀登「地表最難高峰K2」動人紀錄！距離登頂400公尺放棄理由曝光

▲「K2」被公認為地球表面最困難的一座山！作家陳德政2019年與台灣登山家呂忠翰、張元植同行加入「K2 Project」。左起：呂忠翰、陳德政、張元植。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

海拔8611公尺的「K2」被公認為地球表面最困難的一座山！作家陳德政2019年與台灣登山家呂忠翰、張元植同行，加入台灣遠征隊「K2 Project」攀爬這世界第二高峰，在氧氣濃度只剩海平面的一半、日夜50度溫差的基地營生活了一個月，回國後寫下《神在的地方──一個與雪同行的夏天》，被讚為是20年來最深入、動人的K2峰紀行。

相較於世界第一高峰聖母峰，K2因其必經的瓶頸冰塔路段的不穩定性，堪稱「地球表面最困難的一座山」。台灣登山家呂忠翰、張元植在2019年挑戰這座高峰，文化評論家詹偉雄為兩位登山家助力，發起了「K2 Project」募資與認識高山計畫，而作家陳德政因緣加入，成為隨隊的報導者。

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那是世界頂尖登山好手的夢，也是呂忠翰和張元植的夢，而陳德政也從未想過自己有這一天，走在他們前往夢的路上，抵達由黑白兩色構成的天地。「9天，從海拔3千公尺跋涉到5千。愈來愈稀薄的氧氣、愈來愈凍寒的溫度、愈來愈疲憊的身體告訴你：終於接近攀登K2的起點。」

因為天氣因素，兩位登山家最終在距頂峰400公尺處被迫下撤，留下懸念。但他們對攀登本質的思考，面山時的虔誠謹慎，在緊要關頭決定回頭的理智，甚至從埡口離山時，陳德政身心面臨的巨大考驗，都讓人重新思索成功的定義，「不是只有登頂才能成就一個人，登頂只是一瞬，登山不是」。

▲▼《神在的地方──一個與雪同行的夏天》。（圖／新經典文化提供）

呂忠翰、張元植拓展出了台灣攀登史新頁，也成為陳德政一生一遇的歷程。在氧氣濃度只剩海平面的一半、日夜五十度溫差的基地營生活了一個月，面對無際的蠻荒與巨大的孤獨，陳德政挑戰全新創作領域，以生命作賭、不斷挑戰身體極限，也從一位無神論者轉變了對自然性靈的看法──「世間有神。自然是神。」

《神在的地方──一個與雪同行的夏天》由新經典文化出版，詹偉雄讚嘆這部重量級作品為「一種盧梭式懺悔錄，而且是一種優美的、懸思的準山岳文學。」是台灣20年來最深入、最動人的K2峰紀行之書。

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