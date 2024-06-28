國會改革修法後首備詢　卓榮泰稱「以身試法」、喊話彼此尊重

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國會改革修法在26日生效後，行政院長卓榮泰28日首度赴立法院備詢。上午受訪時被問到，是否擔心在野黨藉藐視國會罪、反質詢等理由無理取鬧？卓榮泰說，「今天來這裡就是要以身試法，看看這樣的修法，會不會改變國會內部整個質詢的過程」；他強調，如果不再發生惡意批評、謾罵，而且能夠很理性共同探討國家未來，都樂於接受。

卓榮泰28日赴立院備詢前受訪說，《立法院職權行使法》修法後，經過總統的公布，在前天已經正式生效，現在也上路了，「今天來這裡就是要以身試法，看看這樣的修法，會不會改變國會內部整個質詢的過程」。

「當然，我也希望質詢跟備詢者雙方彼此尊重。」卓榮泰說，如果不再發生惡意批評、謾罵，而且能夠用很理性的態度共同探討國家的未來，也指出施政不良之所在，都樂於接受，那人民會看到，因為國會的改革，而改革國會的一個結果，這倒是樂見的。

卓榮泰說，至於在提出釋憲之前，現在如果立法院裡面有一些行為，是認為在《立法院職權行使法》中跟憲法相違背的，依照《憲法訴訟法》第47條，已經正式地提出暫時處分。

「我也希望為了避免將來有回復困難之虞，對於爭議的條文的適用，雙方能夠理性地，暫且有一個基本的態度，就是先按捺不動、彼此尊重。」卓榮泰強調，希望是這個樣子，這樣在未來釋憲之後，才能夠知道哪些行為、哪些國會裡面的權責是合法、合憲的，所以這個希望立法院能夠看到，也尊重這一點。