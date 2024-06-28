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大陸 大陸焦點 特派現場

福州赴馬祖踩線團29日出發！　全團22人3天2夜行程曝　

▲▼福馬磋商會, 孫孝豪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲馬祖觀光協會理事長孫孝豪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台北報導

延遲近20天的福建福州赴馬祖踩線團確定於明（29）日出發，全團22人將進行3天2夜的考察行程，地點包括北海坑道、鐵堡等。馬祖觀光協會理事長孫孝豪受訪表示，縣府會在碼頭準備歡迎儀式，當天就會開始參訪。

據孫孝豪介紹，明日在碼頭會進行簡單的歡迎儀式，搭設了氣球拱門和準備了一些小型表演，儀式結束後將前往遊客中心觀看馬祖觀光推薦影片，之後由縣府等贈送伴手禮高粱酒。

▲▼ 馬祖景點北海坑道。（圖／記者浦靖祤攝）

▲馬祖景點北海坑道。（圖／記者浦靖祤攝）

孫孝豪表示，參團人數原訂共有28位，但有6位福建旅行業者有其他日程安排，因而取消前往；3天2夜的踩點內容包括北海坑道、鐵堡、馬祖酒廠、八八坑道、津沙聚落、媽祖旅遊園區、芹壁聚落。

備受關注的是，該團原計劃於10日出發延遲了近20天，原因引起諸多討論。對此，孫孝豪指出，雙方溝通過程都很順暢，29日出發日的敲定，是經由與福州旅行協會協商、考量證件辦理進度等，得出的較好出發時機，「希望能儘快開放一般旅客赴馬祖旅行，恢復的過去正常的來往。」

對於福州赴馬祖踩線團是否會受「旅遊警示燈號轉橙」影響，陸委會副主委梁文傑27日在例行記者會指出，目前該團還是照原定期程進行，他們表示歡迎。

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