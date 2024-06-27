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起訴台中銀王貴鋒爽花11億公款求刑15年　檢不服交保1.5億將抗告

▲▼台中銀董座挪用10億公款，王貴鋒交保離開、賴麗姿交保離開。（圖／記者黃哲民攝）

▲台中商銀前董事長王貴鋒（中）任內挪用逾11億元公款，被起訴求刑15年但法官准許交保1.5億元，檢方將提抗告。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台中商銀前董事長王貴鋒被控任內挪用逾11億元公款，租購名車、飛機與豪宅供自己和親友奢華享受，新北檢偵辦期間意外查出金管會1名職員涉通風報信，日前依《銀行法》特別背信等罪嫌起訴王男等8人，在押的王男移審新北地院獲准交保1.5億元、迅速付清走人，檢方不服，將提抗告。

王貴鋒今年（2024年）1月30日被約談到案，經檢方複訊，隔天與同案共犯「超跑達人」周哲男被聲押禁見，法官漏夜訊問，2月1日裁定王交保1500萬元、周交保800萬元，檢方抗告獲高院採納、發回更裁，王、周2人被改裁定均羈押禁見，今年4月再被裁定各延押2個月。

▲▼被稱為「超跑達人」的租賃業者周哲男，與台中商銀前董事長王貴鋒共涉挪用逾10億元公款案，2024年1月底到案交保800萬元，但隨即被改裁定羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

▲被稱「超跑達人」的租賃業者周哲男（中），被控與台中商銀前董事長王貴鋒共涉挪用逾11億元公款，一度被羈押禁見。（圖／記者黃哲民攝）

不過周哲男在延押期間提前獲准交保800萬元，檢方上周五（21日）起訴全案共8人，在押的王男移審經法官訊問，獲准交保1.5億元、迅速付清走人。檢方主張王男可能會勾串共犯、證人或有滅證之虞，不繼續羈押禁見，恐影響後續審理，最快將於明天（28日）對王男的交保裁定提起抗告。

此外，本案8名被告中，有1名任職金管會檢查局的李姓男子，因和王貴鋒的秘書是同學，涉翻拍金管會對台中商銀的金檢報告，傳給同學通風報信，檢調從王男手機意外發現，今年5月為此到金管會搜索李男辦公室，李被起訴涉犯瀆職罪嫌，金管會回應「深表遺憾與震撼」，已將李男調職議處。

王貴鋒是國內紡織大廠中國人造纖維公司王家第二代次子，中纖集團2005年入主台中商銀，王男在家族安排下，2014年於父親過世後接掌台中商銀，最初擔任台中商銀100%持股子公司台中銀保險經紀人公司負責人，2018年擔任台中商銀董事長。

金管會去年（2023年）發現台中商銀與台中銀保經和特定授信戶往來有異，交給新北檢駐金管會檢察官李秉錡偵辦，查出王男於台中銀保經負責人任內，將自身核決權限提高到1億元，2014年起以台中商銀或台中銀保經需用公務車名義，大手筆租購多輛進口名車。

但公款租購的奧斯頓馬丁Aston Martin Zagato、勞斯萊斯Rolls-Royce Phantom、賓利Bentley Mulsanne與M-BENZ G63，都成王貴鋒私人代步工具，或用來接送親友，租期屆滿也沒過戶給公司，使台中商銀與台中銀保經蒙受2億餘元損失。

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲檢方搜索約談時，查扣遭王貴鋒挪用公款租購的進口名車 。（圖／記者戴上容翻攝）

王貴鋒另以公務之名，向周哲男的公司租用龐巴迪Bombardier Challenger 350型私人飛機，多次帶親友或招待政商人士出國旅遊，但所需1億元保證金，每月350萬元至800萬元基本費，以及每趟飛行使用費96萬元到960萬元，都用公款支付，33趟飛行有25趟並非公務行程，使台中商銀與台中銀保經蒙受4億餘元損失。

此外，王貴鋒用公款在北市中山區租用豪宅裝潢成高級私人招待所，供自己或親友奢華享受，招待所內吃喝花費同樣報公帳，使台中商銀與台中銀保經蒙受近8000萬元損失。

▲▼ 台中商銀董事長王貴鋒涉挪用逾10億元公款，租購豪車 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲檢方搜索約談時，查扣遭王貴鋒的大型重型機車 。（圖／記者戴上容翻攝）

王貴鋒並以公款贊助廣告費給周男的行銷公司、舉辦卡丁車等比賽，每年4500萬元至1億餘元，使台中商銀與台中銀保經蒙受3.6億餘元損失。

因王男在新北檢轄區有住居所，新北檢取得管轄權，指揮警方與調查局同步搜索24處地點、約談王貴鋒等24人到案，查扣遭王男挪用的多輛名車、大型重型機車、洋酒雪茄與名錶首飾等，估算王男造成11.1億餘元公款損失，並以王男態度傲慢、視法律於無物為由，起訴求處王男15年徒刑、併科罰金5億元，同時求處台中商銀罰款5億元。王男今年3月已辭任台中商銀董事長。

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