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中共中宣部副部長張建春落馬！　嫌嚴重違紀違法被查

▲▼張建春。（圖／翻攝自封面新聞）

▲張建春。（圖／翻攝自封面新聞）

文／中央社

中共中央紀委國家監委網站21日通報，中央宣傳部副部長張建春涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，張建春1965年出生，山東鄆城人，1987年加入中國共產黨，在職研究生（首都師範大學美術學專業），早年在山東省委組織部工作，之後調往中央組織部，曾任幹部一局（公務員管理辦公室）副局長。

2014年起，張建春調任北京市委組織部副部長（正局級），2016年任中央組織部幹部一局（公務員管理辦公室）局長；2018年11月升任中央組織部副部長；2020年任中央宣傳部副部長。

中國文明網報導，21日晚中共中央宣傳部召開部務會會議，傳達中央紀委國家監委對張建春涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的通知，由中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊主持會議。

會議指出，黨中央的決定充分體現了全面從嚴治黨，堅決打贏反腐敗鬥爭的決心，釋放了一刻不停推進正風肅紀反腐的強烈訊號，並要切實引以為戒，推動中宣部全面從嚴治黨。

會議強調，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。要全面加強部領導班子建設和部機關黨的建設，恪守對黨忠誠的政治品格。要堅決反對形式主義、官僚主義，持續深入推進反腐敗鬥爭。

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