中央軍委裝備發展部公告「嚴重洩密」　取消合作方採購招標代理資格

▲ 中共中央軍委罕見公告廠商洩密 。（圖／翻攝 全軍武器裝備採購信息網）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸全國兩會人大會議11日剛結束，隔天中共中央軍委裝備發展部科研訂購局一則公告，引起外界高度關注，該文稱「由於存在嚴重失泄密風險隱患」，取消中國遠東國際招標有限公司裝備採購招標代理資格。值得注意的是，中國大陸前國防部長李尚福，2016年曾任中央軍委裝備發展部部長，外界多方推測可能因此職務涉弊丟官。

中央軍委裝備發展部科研訂購局發布公告內容指出，經查實，中國遠東國際招標有限公司在承擔戰略支援部隊某單位招標代理任務時，存在違規通過微信、互聯網郵箱等轉發傳遞大量採購公告資料、在非涉密電腦存儲大量涉密文件資料等情形，保密管理處於失管失控狀態，存在嚴重失洩密風險隱患。

內文稱，依據《裝備採購招標代理服務工作管理辦法》等有關規定要求，現取消中國遠東國際招標有限公司裝備採購招標代理資格。

內文表示，即日起，各有關單位不得與該公司再簽訂委托代理服務協議；已經簽訂委托代理服務協議的項目，對於尚未開始執行的立即終止委托代理服務，已執行的立即暫停委托代理服務，具備終止條件的立即終止，確因客觀原因無法終止的按程序報批並妥善做好相關工作，同時抓緊與該公司做好文件資料清查交接工作，確保不出現安全保密問題。

經網路搜索該公司，中國遠東國際招標有限公司（ 曾用名：中國遠東國際招標公司）成立於2004年，位於北京市，是一家以從事專業技術服務業為主的企業。 公司法定代表人為洪波。經營範圍包括一般項目：招投標代理服務；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；國內貿易代理；社會經濟咨詢服務；工程管理服務；信息咨詢服務等。

▲中國大陸前國防部長李尚福也曾任中央軍委裝備發展部部長。（圖／路透）

由於李尚福接任國防部長之前，曾於2016年擔任中央軍委裝備發展部部長，外界推測可能疑似涉弊，此前也因此一職務關係遭美國制裁個人。李尚福去年8月29日出席第三屆中非和平安全論壇，發表主旨演講之後，音訊全無。

隨後原火箭軍司令員李玉超、周亞寧，原火箭軍裝備部長呂宏，因涉嫌嚴重違紀違法，於去年9月26日被火箭軍軍人代表大會罷免全國人大代表職務。同月，火箭軍少將李同建，因涉嫌嚴重違紀和職務犯罪，被駐京部隊的軍人代表大會罷免北京市人大代表職務。同年10月李尚福被免去國務委員、國防部部長職務。

今年大陸全國兩會招開之前，中共共軍9名高級將領因涉及貪腐被罷免中國全國人大代表，全國人大常委會報告證實9名將領「涉嫌嚴重違紀違法」，並列出其身份，與所在單位召開大會罷免代表的時間。

迄今為止，解放軍落馬的高級將領多涉及工程承包、軍備採購等方面屢次傳出貪腐，但包括李尚福被免職是否也涉貪腐，至今未有明確原因。