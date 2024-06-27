婦鬼切2車道摔倒氣問「誰撞我」　反遭火砲阿伯震撼教育

記者黃翊婷／綜合報導

一名婦人26日上午11時許騎車行經台北市信義區東興路，竟無視其他用路人按喇叭提醒，一路連切2個車道，結果與內線一輛黑色多元計程車發生碰撞，又往前滑行撞上另一輛銀色汽車，她一起身便氣問「是誰撞我」，沒想到當場被另一名穿著藍色上衣的騎士阿伯火砲回嗆，最後還反過來拜託大家從輕處理，她不會提告。

▲婦人摔車質問是誰撞她，藍衣阿伯當場氣炸。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

一名騎士向YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」投稿，表示26日上午11時許行經台北市信義區東興路時，目睹一名婦人騎車鬼切，一路連切2個車道，被按喇叭提醒也沒有留意，下一秒就與內線直行的黑色多元計程車發生碰撞，婦人當場連人帶車倒地，往前滑行撞上另一輛銀色汽車的車尾才停下。

婦人從地上坐起來之後，氣得質問後方的人「是誰撞我」。沒想到這一句話直接點燃一名藍衣阿伯的怒火，阿伯一邊連飆髒話，一邊指責婦人自己不遵守交通規則，還在那邊大小聲、把馬路當成自己家的，「以為我好欺負嗎？」

阿伯離開之後，原PO詢問2名汽車駕駛是否需要行車記錄器，以及提醒先拍照存證。運將回答自己車上有，他要先去拿警示三角架，遭追撞的女駕駛也立刻返回車上拿手機，婦人這時才連忙表示，「不用啦，我不會告你啦」。

影片公開之後引發網友熱議，大家紛紛留言表示，「不是妳不會告人，是其他人要告妳」、「火神砲阿伯」、「我10幾年前也遇過類似的事情，有一個60幾歲的阿嬤騎車自摔，我在她的後面，好心停車下來扶她，結果她一開口就是『少年仔你撞我』，還好附近有住家看到她自摔」。還有網友善意提醒，婦人這次算好運，希望家人好好跟她說明一下，請她遵守交通規則，以免發生憾事。