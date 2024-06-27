摔錯邊！騎士車縫間一滑「秒遭卡車輾斃」　驚悚瞬間被拍下

▲騎士摔在卡車車底，立刻被輾斃。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞麥德林（Medellín）發生恐怖車禍，一名機車騎士穿越車縫時摔車，卻不幸「倒錯邊」摔在大貨車輪前，還來不及爬起身就遭輾斃，意外過程都被行車紀錄器拍下。

時代報（ELTIEMPO）等外媒報導，這起事故20日傍晚發生在一條繁忙馬路上，死者名叫奧索里奧（Wilmar Alfonso Osorio），發生車禍後當場身亡。

根據畫面，多名騎士在車縫間騎行，奧索里奧也在這一串隊伍之中。儘管周遭車輛速度不快，但他身穿綠色雨衣經過大卡車時，疑似因為地面濕滑、重心不穩，在一陣左右搖晃後，重摔卡車車底，隨即被巨輪輾過。

Un motociclista falleció en la mañana de este jueves en la Avenida Regional, sector Solla. El fatal incidente ocurrió mientras adelantaba entre vehículos y perdió el control de la moto; tras esto, cayó y fue arrollado por un camión. pic.twitter.com/YjEJX3462C — MiOriente (@MiOriente) June 20, 2024

麥德林交通部門數據顯示，該地區今年已發生上千起交通事故，當局呼籲市民「不要冒險，提前規畫行程與出門。」另據哥倫比亞國家交通安全局報告，今年1至5月全國累計3294人死於交通事故，其中1984人是機車騎士。