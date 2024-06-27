　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

摔錯邊！騎士車縫間一滑「秒遭卡車輾斃」　驚悚瞬間被拍下

▲▼摔錯邊！騎士車縫間一滑「秒遭卡車輾斃」　驚悚瞬間被拍下。（圖／翻攝X）

▲騎士摔在卡車車底，立刻被輾斃。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞麥德林（Medellín）發生恐怖車禍，一名機車騎士穿越車縫時摔車，卻不幸「倒錯邊」摔在大貨車輪前，還來不及爬起身就遭輾斃，意外過程都被行車紀錄器拍下。

時代報（ELTIEMPO）等外媒報導，這起事故20日傍晚發生在一條繁忙馬路上，死者名叫奧索里奧（Wilmar Alfonso Osorio），發生車禍後當場身亡。

根據畫面，多名騎士在車縫間騎行，奧索里奧也在這一串隊伍之中。儘管周遭車輛速度不快，但他身穿綠色雨衣經過大卡車時，疑似因為地面濕滑、重心不穩，在一陣左右搖晃後，重摔卡車車底，隨即被巨輪輾過。

麥德林交通部門數據顯示，該地區今年已發生上千起交通事故，當局呼籲市民「不要冒險，提前規畫行程與出門。」另據哥倫比亞國家交通安全局報告，今年1至5月全國累計3294人死於交通事故，其中1984人是機車騎士。

ET快訊
補新青安貸款漏洞！　財政部增「限貸一次」、簽自住切結書
導師一句「你沒用」…3刀男黑化！　見白鞋染紅：地獄結束了
觀音像慘遭斷頭！永和寺要再花170萬+求償
巨大觀音像吊掛「當場斷頭」！　工作人員喊：賠死了
孫安佐將登成人平台直播！　SWAG證實：合體陳沂
夏克立贏了！　女星PO文「約克夏該處死」被起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓飛彈試射吹噓「多彈頭」成功　南韓軍方：研判空中解體爆炸

懷疑被同事戴綠帽　男警濫用「路上監視器」直播畫面全市跟蹤妻

摔錯邊！騎士車縫間一滑「秒遭卡車輾斃」　驚悚瞬間被拍下

南韓博愛座引社會對立！老人怒罵「沒家教」　孕婦座也被抗議

北韓昨晚再度空飄「屎氣球」！　金正恩下令拆除金剛山溫泉渡假村

「神秘金屬碑」又來了！鏡面切割超整齊　離奇現蹤美國小鎮

快訊／日本新宿車站警察遇襲！　女子「拿剪刀狂刺胸前」手沾滿血

又有吹哨者！爆料「波音787夢幻客機」零件有問題　恐釀毀滅性後果

拜登川普將辯論　華郵21大哉問包括釐清「是否協防台灣」

北韓稱高超音速飛彈「試射成功」：多彈頭飛彈正確導向3目標

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

北韓飛彈試射吹噓「多彈頭」成功　南韓軍方：研判空中解體爆炸

懷疑被同事戴綠帽　男警濫用「路上監視器」直播畫面全市跟蹤妻

摔錯邊！騎士車縫間一滑「秒遭卡車輾斃」　驚悚瞬間被拍下

南韓博愛座引社會對立！老人怒罵「沒家教」　孕婦座也被抗議

北韓昨晚再度空飄「屎氣球」！　金正恩下令拆除金剛山溫泉渡假村

「神秘金屬碑」又來了！鏡面切割超整齊　離奇現蹤美國小鎮

快訊／日本新宿車站警察遇襲！　女子「拿剪刀狂刺胸前」手沾滿血

又有吹哨者！爆料「波音787夢幻客機」零件有問題　恐釀毀滅性後果

拜登川普將辯論　華郵21大哉問包括釐清「是否協防台灣」

北韓稱高超音速飛彈「試射成功」：多彈頭飛彈正確導向3目標

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

疑高溫炎熱引燃　台中3天2輛雙B車起火！車內別放這些物品

統一羅智先撩妻放大絕！　手機桌布曬高秀玲嫩照

《博物館驚魂夜》「老警衛」家中離世！　才剛過完90歲生日

元大金隨台股震盪跌近半根　窘陷貼息

15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

案場遇「跩爆代銷」一票爆有感！過來人笑曝關鍵：很客氣

北韓飛彈試射吹噓「多彈頭」成功　南韓軍方：研判空中解體爆炸

補新青安貸款漏洞　財政部增「限貸一次」、新貸戶簽自住切結書

懷疑被同事戴綠帽　男警濫用「路上監視器」直播畫面全市跟蹤妻

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

女歌手「抖陰版電吉他」影片瘋傳！　近200萬人次瀏覽

韓YTR網美「傳被老公逼拍片」家中亡　享年32歲

巨蛇處男產子生下14條小蛇　爬蟲專家驚呆

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

22歲正妹「替友作保」被逼下海！一天賣淫10次

即／日新宿車站警察遇襲　女子拿剪刀狂刺

星國長輩：學生讀書累　需要座位休息

快訊／玻利維亞軍隊包圍政府大樓！　疑爆發政變

台海戰爭　菲將准美用菲基地護台

臨終前聽力最慢消失？　護理師曝3現象

5類人恐工作到老死　專家曝關鍵原因

韓性感女優輕生！曾拍「尺度極高」性愛影片

更多熱門

相關新聞

婦鬼切2車道摔倒氣問誰撞的　遭他罵翻

婦鬼切2車道摔倒氣問誰撞的　遭他罵翻

一名婦人26日上午11時許騎車行經台北市信義區東興路，竟無視其他用路人按喇叭提醒，一路連切2個車道，結果與內線一輛黑色多元計程車發生碰撞，又往前滑行撞上另一輛銀色汽車，她一起身便氣問「是誰撞我」，沒想到當場被另一名穿著藍色上衣的騎士阿伯火砲回嗆，最後還反過來拜託大家從輕處理，她不會提告。

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

即／國3休旅車撞橋墩　男駕駛命危搶救中

即／國3休旅車撞橋墩　男駕駛命危搶救中

警車撞的邁巴赫其實是475萬賓士

警車撞的邁巴赫其實是475萬賓士

即／台2線貨櫃車墜邊坡　36歲女駕駛困2.5小時亡

即／台2線貨櫃車墜邊坡　36歲女駕駛困2.5小時亡

關鍵字：

哥倫比亞車禍車縫

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

最會「溺愛孩子」星座Top 3

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面