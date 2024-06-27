估單周破10萬人次確診！新冠下月高峰　莊人祥：不會恢復口罩令

▲疾管署長莊人祥說明新冠第六波疫情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入第六波新冠疫情，疾管署長莊人祥今（27）日表示，這波疫情在上周已經超過第五波高峰，目前還在上升當中，初估高峰會落在7月中旬，屆時單周併發症將達千例，推估新冠門急診就診恐破10萬；至於是否會再有口罩禁令，莊人祥強調「不會恢復」，由於新冠已非第五類法定傳染病，強制戴口罩規範已無適法性。

本月初新冠再次流行疫情，根據疾管署最新統計，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例。在變異株監測方面，近四周變異株監測，主流仍是JN.1，而KP系列病毒（KP.2、KP.3）占比也持續上升。

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▲新冠疫情趨勢及變異株監測。（圖／疾管署提供）

針對疫情趨勢，莊人祥表示，這波疫情在上周已經超過第5波高峰，還在上升階段，不過評估不會超過第4波。而目前初估高峰會在7月中旬以前，單周約1000例本土併發症，至於後續還要評估，看疫情是否會急劇下降或者有一段高原期，一般而言一波疫情約2個月左右，疫情下來還要一段時間。

至於就診情況，莊人祥表示，上周健保門急診診斷新冠陽性約9萬人次，若按此推估，高峰時陽性個案恐怕會超過10萬人次，但大部分都是輕症，少數才需要住院，提醒高風險民眾注意。

外界關心疫情升溫是否有需要恢復口罩禁令？莊人祥直言「不會恢復強制戴口罩」，最主要的原因在於新冠在先前解封時已經從第五類法定傳染病改列第四類，「強制戴口罩、若沒戴口罩罰款1500元」是適用於第五類法傳的規範。前一波解除口罩禁令是醫療院所戴口罩改為「建議」，但是醫院仍可以因應疫情自行規定是否進醫院戴口罩。