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天熱新冠仍流行！台大醫認「病毒突變」引起　人體還在適應過渡期

▲▼台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自YouTube）

▲台大醫師李秉穎（右）接受媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自YouTube）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情本月再爆流行，感染科權威、台大醫師李秉穎今（27）日接受廣播專訪直言「這波疫情和病毒突變有關」，天氣炎熱仍然出現流行趨勢，是因為群體對於變異株抵抗力較少，接觸少量病毒就會生病；不過他也強調，目前新冠已經不會向過去大爆發，疫情趨勢會逐漸變成小波，現在相當於是一個「過渡期」，疾呼現階段接種疫苗仍是最重要。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今日接受媒體人周玉蔻廣播專訪，被問及新冠疫情是否還會大爆發？他直言「不可能」，已經沒有像是一開始解封後那種大爆發的條件，因為很多人感染、接種過疫苗，但是面對病毒一直突變，抗體效果減弱就會再度感染。

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李秉穎指出，根據疾管署監測資料，今年年初在過年前後也有一小波高峰，但是當時是因為天氣冷，現在天氣熱又出現類似疫情曲線，主要是變異株影響。他進一步解釋，當出現變異株，人群抵抗力較少，只要接觸到少量病毒就會生病，這種天氣也會出現流行趨勢，這波就和病毒突變有關。

「冠狀病毒就是這樣」李秉穎說，新冠病毒外還有4種冠狀病毒，因為不停的突變，也讓人持續的遭受感染，不過因為最開始感染後產生的免疫力，後續就會變成輕症，現在引起的都是一般日常感冒。現在新冠病毒對人群來講還是有一點新，所以一段時間之內仍然會看到疫情波動，這是一個過程，一開始新冠病毒是大波像海嘯，現在漸漸變成小波。

現階段最重要的仍然是接種疫苗，李秉穎指出，近期仍然持續看到兒童重症個案，得住進加護病房，呼吸衰竭得使用呼吸器，有些人會強調抗病毒藥物，但其實都是亡羊補牢，已經發生才去治療，效果沒有接種疫苗來得好。

▲台大醫師李秉穎接受媒體人周玉蔻專訪時，分析這一波新冠疫情趨勢，主要是變異株影響。（圖／翻攝自YouTube）

▲台大醫師李秉穎分析這一波新冠疫情趨勢，主要是變異株影響。（圖／翻攝自YouTube）

而不少人因為持續打好多劑疫苗而覺得煩、倦怠，李秉穎說「預期未來就不會這樣，現在是過渡期」，因為人體還要適應一段時間，未來當新冠完全感冒化，就不一定要每年打疫苗。

李秉穎分析，大部分人認為流感疫苗新冠疫苗每年要打，但他認為，既然4種冠狀病毒引起一般感冒都不怕，新冠也是一種冠狀病毒，是流感才比較不一樣，因為流感的病毒分子和人類類似，免疫系統比較無法辨識，怕傷害自己，免疫反應就會比較弱，也因此得到流感才比較會重症。

國內從6月初進入新冠第6波Omicron流行疫情，疾管署最新統計，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例。在變異株監測方面，近四周變異株監測，主流仍是JN.1，而KP系列病毒（KP.2、KP.3）占比也持續上升，副署長曾淑慧分析，疫情高峰將提前到7月份，並且進入一段高原期。

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