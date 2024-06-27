新冠、流感同時爆！北市衛生局查8家醫學中心「病床吃緊」

▲台大醫院，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情燒、流感也再次入流行期，不少醫師反應就診民眾增加。根據北市衛生局調查轄內8家醫學中心情況，等候住院人數291人，等候加護病房人數6人，由此推估確有大醫院病床吃緊情形，不過不同醫院仍有不同情形。衛生局強調，目前負壓隔離病房佔床持平，沒有特別壅塞不足，抗病毒藥物、疫苗也持續提供。

根據疾管署監測，國內於5月底6月初陸續進入新冠、流感疫情流行期；其中新冠部分，上周一口氣新增817例新冠本土確定病例(併發症)，比前一周上升3成，另也增加40例死亡病例，疫情高峰將提前到7月份，並且進入一段高原期，流感方面，時隔7年再出現的夏季流感，光是上周就通報77起流感重症、另有10起流感死亡個案，加上尚未脫離流行期的腸病毒，國內等於有3種病毒正在流行中。

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近來各種病患湧入醫療院所，臨床醫師觀察也相當有感，北市衛生局今日表示，針對北市醫院住院及候床情形，調查8家醫學中心情形， 一般急性病床開放數計6750床，佔床數5582床，空床1168床，佔床率82.7%；次查8家醫學中心急診目前等候住院人數291人，等候加護病房人數6人，由此推估確有大醫院病床吃緊情形。不過不同醫院仍有不同情形，如台大醫院空床46床，急診等待住院人數78人，幾乎一床難求。

▲新冠疫情趨勢及變異株監測。（圖／疾管署提供）

北市衛生局疾管科科長張惠美表示，隔離病床目前空床率和前兩周持平，沒有特別壅塞不足，因為現在新冠醫院感染控制，原則上確診個案沒有一定要收治負壓隔離病房，優先收治單人床，或者讓病房集中收治，負壓隔離病房在有餘裕時也可使用，病床壅塞應該有其它原因。

抗病毒藥物也持續供應，張惠美說明，兩種口服抗病毒藥物，其中倍拉維(Paxlovid)供應在全市100多個醫院、診所、藥局都有庫存；莫納皮拉韋(Molnupiravir)因為屬於二線用藥，用於嚴重肝腎功能不全、免疫低下、洗腎病患，這些患者主要收治於醫院，所以主要存放在醫院。另新冠急重症使用的瑞德西韋(Remdesivir)屬於注射用藥，也是在醫院使用。

國內新冠XBB疫苗提供滿6個月以上尚未接種XBB疫苗之民眾接種，自113年4月9日起擴大提供65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下等高風險對象，可再接種第2劑(與第1劑間隔84天)，以增強保護力。張惠美提醒，新冠疫苗分為2種，北市目前Novavax僅剩下750劑，本周可能用盡，將持續提供莫德納XBB疫苗接種服務。