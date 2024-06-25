月薪46K！士檢公開甄選10名檢察官助理　應徵條件曝光

▲士林地檢署擴大甄選10名檢察官助理。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署為因應日益嚴峻的詐欺犯罪挑戰，以及減輕現有檢察官的工作負擔，據政府「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，獲得額外分配10名檢察官助理的名額，即日起開始對外公開甄選，歡迎各界有志從事司法工作者踴躍報名，一起共同打造更安全、公正的社會環境。

士林地檢署說明，檢察官助理工作內容主要為協助本署或檢察官辦理打詐等案件偵查、公訴、執行案件之程序審查、卷證分析、製作卷證附表、標示電子卷證及製作簡報、法律問題分析及資料蒐集、校對書類及清點卷證、建置資料庫與其他本署或檢察官交辦事項等，月薪為新台幣4萬6692元。

顏迺偉檢察長表示，有鑑於地檢署去年多元進用之檢察官助理，均能發揮所長，表現深獲同仁肯定， 因此，此次徵才，仍秉持「多元進用，擴大徵才」原則， 採取下列二階段方式應試。

第一階段的資格考核，應試者需達到每分鐘50個字以上的「電腦中文打字」基本門檻，並需選擇參加「筆試」或「書面審查」中的一種方式。筆試主要考察「刑法與刑事訴訟法概要」，題型為選擇題，適合法律或相關科系畢業者申請。書面審查則針對非法律相關科系，要求應試者提供具備金融、電腦專業證照、虛擬貨幣流分析證照、碩博士論文、學術報告、研究成果、工作成品或其他專業證明文件，以評估其專業能力。

第二階段為口試，首先從筆試成績前30名及書面審查成績前10名的應試者中選出，考核項目包括一般常識、法律及專業知識、外表與談吐風度、工作經驗及細心度等多方面條件。錄取與否及排名將以第二階段口試成績為依據。

報名時間自公告日起至113年7月5日下午5時30分止。第一階段測驗將於113年7月10日上午進行，包括電腦中文打字測驗及筆試，第二階段口試則定於7月13日上午舉行。詳細的報名資訊、簡章及表格可於士林地檢署官方網站、電子公告欄或署務訊息公告獲取（https://www.slc.moj.gov.tw/293537/293550/293551/1188123/post）。

士林地檢署歡迎各界有志於司法事業的人士積極參與甄選，並承諾以客觀、公平、公正、公開的態度進行甄選，期待能吸引多元領域的專業人才共同投入，以捍衛社會公義與民眾權益。