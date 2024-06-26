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社會 社會焦點 保障人權

正妹搭火車直擊他「解拉鏈抓鳥」急報警　男獲判無罪原因曝光

▲▼下體疼痛。（圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

▲吳姓男子遭控搭乘台鐵拉下褲子拉鍊掏出其生殖器玩弄，且雙眼直視女乘客進行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Photo Stock Editor）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名吳姓男子遭控搭乘台鐵時，拉下褲子掏出其生殖器，以右手玩弄，並雙眼直視女乘客，女乘客嚇壞報警，吳男被依公然猥褻罪起訴。法院審理時，吳男否認犯行稱「生殖器內側患有濕疹，是在抓癢」，並解釋個性容易焦慮。士林地院據監視器畫面、病歷資料等，採信其說詞，判決無罪。

挨告後的吳男喊冤說，去年6月20日晚間搭乘火車，當下因為其生殖器內側患有濕疹，應該是拉下褲子拉鍊伸手入內搔癢且有用手遮蔽，並無供人觀覽意圖。

女乘客說，當下吳男一直東張西望好像是在看車廂內有沒有其他人，列車行駛中在五堵往汐止間，就看見他拉下拉鍊掏出生殖器，且「邊看我邊套弄自己的生殖器」，當下也趕緊傳訊息給朋友，請對方打電話給台鐵報案。

勘驗車廂畫面發現，吳男有經過女乘客所在位置後折返及望向她，入座後更有不斷挪動身體、轉頭或起身前後張望情形，但因監視器拍攝角度關係，各錄影畫面均未能見被告有掏出生殖器並套弄過程，無法認定吳男有猥褻行為。

吳男稱曾因腹部腸胃道症狀及陰莖紅疹就診過，法官據相關病歷紀錄等，認其辯稱是因皮膚疾病而有錄影畫面所示挪動身體、左右張望或搔癢等行為，並非說謊，此外檢察官未提其他積極證據，本於罪證有疑，利於被告證據法則，諭知無罪判決。　　

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