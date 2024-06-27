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社會 社會焦點 保障人權

獨／天母超夯甜點店連市長都愛！老闆「太愛呼麻」被抓4次進戒治所

▲▼ 天母知名甜點店負責人涉毒遭逮 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市天母知名甜點店盧姓創辦人於林森北路酒店吸大麻，遭法院裁定送勒戒處所觀察、勒戒。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市天母知名甜點店盧姓創辦人於住處栽種大麻，被依製造第二級毒品未遂罪判處2年徒刑，緩刑5年；未引以為戒的他，陸續3次又因吸食大麻遭抓包，檢方均予以緩起訴附命戒癮治療。豈料，日前他赴林森北路酒店，再施用大麻，士林地檢署開鍘聲請送勒戒法院裁准，昨（26）日盧男已悄悄前往新店戒治所。

據悉，2020年11月2月盧男施用大麻，檢方予以緩起訴，並於2021年2月3日至2022年6月2日接受戒癮治療，同年7月7日盧又施用毒品，獲緩起訴處分；2022年11月8日，盧男第3度施用毒品，檢方予緩起訴，期間為1年6月（2023年2月15日至2024年8月14日），此外未曾接受觀察、勒戒或強制戒治處遇等。

不過，盧男仍不自愛，今年2月1日在北市中山區林森北路酒店內，第4度施用第二級毒品大麻，尿液經送檢驗後，呈第二級毒品大麻陽性反應。檢方認定盧男多次施用大麻，前後3次附命完成戒癮治療緩起訴處分，卻仍緩起訴期間再犯，顯見自我約束能力不佳，益徵戒癮治療對其效果不彰，不適合再度接受戒癮治療，因此向法院聲請觀察、勒戒。

▲▼ 天母知名甜點店負責人涉毒遭逮 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲天母知名甜點店負責人多次吸食大麻。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

上月底，士林地院認檢方聲請無違法或事實認定錯誤，也無明顯裁量怠惰、恣意濫用裁量或違反比例原則等重大瑕疵，故裁定准許。

盧男於本月25日上午前往法務部矯正署新北新店戒治所，預計約1個月後，若經戒治所人員評估「已無繼續施用毒品傾向」，才有可能執行完畢釋放出所。

據了解，盧男擁2家甜點店營業尚未受到影響，店面仍有其他師傅進行烘焙製作，但原本預計重新開幕的吐司店則暫時延遲。

年約40多歲的盧男，為線材加工廠台商二代，因想學習手藝，先是靠著投資烘焙坊累積經驗，又到大阪甜點學校拜師學藝，學成後回台砸下500萬元創業開甜點店，而其精緻美味的甜點，也成功在天母一帶打響知名度。

落入毒品陷阱的盧男，2020年11月間在某酒吧向一名外籍人士取得10顆大麻種子，並在網路上自學栽種大麻技術，以及購買種植大麻的設備、肥料，接著在自家內種植大麻，等到大麻葉成熟後，再以陰乾或風乾的方式讓葉片乾燥，並製成可以施用的程度，但盧男種植的大麻因為乾燥失敗而未成功製成。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／該甜點店）

▲盧男經營的甜點店連時任市長的柯文哲都曾登門品嚐過。（圖／翻攝自Facebook／該甜點店）

不過，盧男的行動早已被桃園市警局刑警大隊盯上，並於2020年11月4日持搜索票前往其住處搜索，盧男人贓俱獲，事後也被檢方依法起訴。

法官審理時勘驗盧男的LINE對話紀錄，發現他曾與友人討論如何種植及製造大麻，而內容顯示，盧男曾表示其種植的大麻尚不能施用，仍須等待乾燥等。另外，盧男也坦承大麻是他自行購買而來，法官因此認定其犯行，最終依製造第二級毒品未遂罪判處2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，並應向公庫支付30萬元，及須服240小時義務勞役。

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