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大陸 大陸焦點 特派現場

台灣工商聯拜會海協會　張志軍：唯有「九二共識」兩岸繁榮昌盛

▲▼ 台灣工商聯拜會大陸海協會會長張志軍 。（圖／台灣工商聯提供）

▲台灣工商聯現任監事會主席兼參訪團團長許顯榮，率團拜會大陸海協會會長張志軍 。（圖／台灣工商聯提供）

記者任以芳／北京報導

台灣工商企業聯合會（以下簡稱台灣工商聯）經貿文化參訪團今（26）日繼續於北京的拜會及參訪行程，下午拜會海峽兩岸關係協會（以下簡稱海協會），由張志軍會長親自接待。張志軍指出，雖然兩岸情勢複雜，依然相當歡迎像台灣工商聯與兩岸友好的團體到訪，期待此次到大陸各單位參訪有深入的交流。

張志軍首先指出，「希望台灣人民明白，大陸方面對台胞還是相當友善，但也要知道，『台獨』絕對是一條死路，兩岸唯有回到『九二共識』的政治基礎上，才能回到兩岸交流穩定狀態，讓兩岸的合作可以繁榮昌盛。」

台灣工商聯理事長兼執行團長王明祥表示，支持「九二共識」、共創雙贏是大家的希望，希望大陸不要再進一步的中止ECFA的優惠，讓更多台商受傷。

王明祥同時呼籲，台灣與大陸不要上當，應以「俄烏戰爭」為借鏡，斯拉夫人的自相殘殺，造成重大傷亡，炎黃子孫要用智慧解決問題，盡量克制不可以輕啓戰端。

擔任過台灣工商聯四屆理事長，現任監事會主席的團長許顯榮表示，海協會是在1991年成立，而在台灣的海基會是在三十多年前由辜振甫先生及其父親許勝發先生共同創辦的，三十多年來在兩會的努力下，讓兩岸和平的兩岸血脈相連，大家都是中華民族，應該要彼此加強合作。

這次的拜會期待能努力維持兩岸關係和平發展，企業主及商會要發揮中道精神，充當公道伯，促進族群融合，緩和緊張的局勢。

▲▼ 台灣工商聯拜會大陸海協會會長張志軍 。（圖／台灣工商聯提供）

▲大陸海協會非常歡迎台灣工商聯的到訪，雙方相互交流兩岸願景 。（圖／台灣工商聯提供）

榮譽團長王屏生認為，兩岸交流是所有台商的心願，交流才是硬道理，應該用經貿加強兩岸的關係，團結認同兩岸交流的民意，才能真正的拉近兩岸的距離。

台灣工商聯國際事務委員會主委、同時為台灣大學楊永明教授則指出，現在的台灣藉由標籤化及污名化操作，讓許多人受到傷害，我們應該要多多給予現在還為了兩岸關係努力的人而鼓勵。

參訪團此行也拜會大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（以下簡稱台企聯），由李政宏會長、駐會常副會長兼秘書長程金中接待及表達歡迎之意。

拜會中李政宏會長向參訪團介紹了台企聯在大陸的主要工作及任務，包括替於大陸的台商、台胞及台青提供相關服務，為台商向兩岸政府提出建言，舉辦多元的兩岸交流活動，協助台商產業轉型升級。

許顯榮表示，台灣工商聯與台企聯要攜手合作，多方辦理各項活動，共同深化兩岸關係，期望能替兩岸開創新局面。

王明祥同時表示，自己在東莞及湖南也經商多年，對台企聯服務的精神相當的感動，期待兩會未來能有更多的合作機會，促進兩岸族群融合。

王屏生認為，到了台企聯就有回家的感覺，工商聯與台企聯就像是一家人，所以說兩岸一家親，大家應該要團結攜手賺全世界的錢。

楊永明教授指出，兩岸局勢陷入了前所未有的嚴峻，因此兩岸的民間交流顯得格外重要，藉由善意的交流讓兩岸的緊張局勢緩和。

參訪團同時前往北京小米總部參訪，考察小米最新的智能電動車SU7，具有零百加速2.78秒，最高時速265km等高性能；與徠卡相機合作研究的小米智能手機及多樣米家的智能家用及家電產品，全部功能皆可以語音控制，實現了「人車家全生態」。

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