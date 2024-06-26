男子在酒中下8粒頭孢「殺害情婦」　他坦言：很怕她拆散我的家庭

▲彭克軍在王冬冬的酒中下藥。（示意圖／翻攝自微博／九派新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

北京朝陽一法院近日公布一起殺人案的審理結果。彭克軍（化名）擔心情婦王冬冬（化名）會破壞自己的家庭，於是將女方約至一飯店，並在她的酒中加入8粒「頭孢克洛」，致對方死亡。他事後辯稱，王冬冬是在玩「性遊戲」時，意外死亡。

據《九派新聞》報導，2023年1月，40歲女子王冬冬和父母約好吃飯卻未履約，手機也關機，她的父母隨即報警。警方依監視器畫面找到了她最後的身影，出現在一飯店。飯店房間內一片狼藉，王冬冬掩蓋在被子之下，全身赤裸身體僵硬，已沒了呼吸。

北京警方表示，監視器顯示當天中午，王冬冬和一男子進入飯店房間，下午5點左右，該男子獨自離開。法醫初步判斷，王冬冬可能是因為喝了帶有藥物的酒和飲料後致死，「經鑑定，死者至少服用500毫克的頭孢克洛。」

▲王冬冬被發現時，被飯店棉被蓋住。（示意圖／CFP）

警方經查，兇手正是與王冬冬保持了3年情人關係的彭克軍。彭克軍辯解，兩人是相約自殺，藥物是王冬冬自己放的，在和自己玩性遊戲中，意外死亡。

警方透過恢復手機數據，發現彭克軍規劃好的下藥過程，馬上打臉他的說法。

彭克軍坦言，與王冬冬有共同的工作、朋友圈，對方掌握自己許多親友的電話，一直用曝光關係來威脅自己，以讓兩人繼續保持婚外情的關係，甚至要兩人各自向配偶離婚，再一起組建新家庭，「我很怕她把我的家庭拆散，多次想跟她結束關係，但她一直不同意。」

北京市第三中院判決，彭克軍犯「故意殺人罪」，判死刑緩期二年執行，限制減刑，並賠償王冬冬父母、女兒和丈夫共7萬餘元（人民幣，約台幣31萬元）。 此案二審維持原判。

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