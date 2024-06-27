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又有吹哨者！爆料「波音787夢幻客機」零件有問題　恐釀毀滅性後果

▲▼波音787夢幻客機（787 Dreamliner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波音787夢幻客機（787 Dreamliner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國波音公司（Boeing）接連傳出問題，近來又有一名吹哨者出面指控，波音787夢幻客機（787 Dreamliner）的部分零件有嚴重瑕疵，很可能會造成毀滅性後果。

根據CNN報導，波音客機主要零件供應商「勢必銳」航空系統公司（Spirit Aerosystems）的前機械師奎瓦斯（Richard Cuevas）表示，他2023年在勢必銳位於堪薩斯州的工廠裡親眼目睹，787夢幻客機的前壓艙壁（bulkhead）被不當鑽孔。

奎瓦斯的律師所提出的訴狀指出，奎瓦斯2023年10月向波音和勢必銳投訴這個狀況，結果幾個月後他就被解雇了。波音回應指出，他們曾對奎瓦斯的投訴進行調查，但未發現有構成安全問題的情況。

▲▼波音787夢幻客機。（圖／達志影像／美聯社）

▲吹哨者指出，波音787夢幻客機的零件有問題。（圖／達志影像／美聯社）

艙壁是飛機機身的主要零件之一，對於保持飛機在空中結構的完整性相當重要。奎瓦斯表示，他所參與製造的2架787客機都有不當鑽孔的情況，是工人們將洞口鑽的比波音規範的略大，以加快清除孔中的多餘油漆的速度。

奎瓦斯認為，這可能會損害飛機的動力和氣壓，對機上乘客構成嚴重的安全風險，造成毀滅性後果，所以向波音的匿名熱線提出投訴，並稱勢必銳隱瞞了這些問題。

奎瓦斯表示，波音在2023年10月對其投訴進行調查時，通知了勢必銳的管理層；在此期間，奎瓦斯稱他的同事曾說「我們中有一個告密者」，勢必銳接著在今年3月突然解僱了奎瓦斯。

根據訴狀描述，奎瓦斯目睹了他所參與製造的3架飛機有這些問題，並認為這些問題可能影響至少10至12架正在生產或已交付給波音的飛機。

聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）在一份聲明中表示，今年已經審查了126份針對波音的吹哨者報告，「強烈鼓勵任何有安全擔憂的人進行通報，我們會徹底調查每一個報告。」

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