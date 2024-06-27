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狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

▲▼蔬菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子因血糖值瀕臨糖尿病邊緣，便開始增加蔬菜的攝取，包括南瓜、玉米等。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

控糖減重門診許芷瑜醫師近日在YouTube分享，指出自己有一名70多歲男性患者，因為血糖值瀕臨糖尿病邊緣，為了控制血糖，便開始增加蔬菜的攝取。沒想到，3個月後，男子反而患上糖尿病，結果醫生問診後，才發現男性患者吃下的蔬菜是南瓜、玉米等，根本全是澱粉，直呼「母湯啊！千萬不能這樣吃」，吃多了反而會讓血糖失控。

控糖減重門診許芷瑜醫師近日在YouTube的短影片中分享，表示自己遇過一名70多歲的男性患者，對方指出，自己最近3個月時常疲憊、口渴，3餐吃的正常，體重卻一直掉。許芷瑜醫師聽完後，立刻判斷出男子出現的就是典型的糖尿病症狀。

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之後許芷瑜醫師立刻替男病患安排抽血檢測，結果發現男子的隨機血糖值高達744 mg/Dl（正常值應在200 mg/Dl以下），糖化血色素高達18.5%（正值應在4%至6%間）。

後續經過問診得知，男子先前有到醫院健檢，因為當時自己的血糖值在糖尿病的邊緣，他又不想吃藥。所以為了控制自己的血糖，想要多增加蔬菜的攝取，所以吃了很多南瓜和玉米替代，還會自己買沖泡式蓮藕粉來喝。

男子血糖值在糖尿病的邊緣，狂吃3個月蔬菜卻得糖尿病，結果他吃的居然都是「假蔬菜」。（示意圖／Pixabay）

▲醫師許芷瑜指出，南瓜、玉米不是蔬菜。（示意圖／Pixabay）

許芷瑜醫師表示，自己聽到後，立刻直呼「母湯啊！千萬不能這樣吃」，並解釋，南瓜、玉米、蓮藕等食物，都不是蔬菜，而是澱粉。雖然這些食材都是優質的澱粉，但糖尿病患者對於醣類的耐受度很低，容易造成血糖飆升，和胰島素的阻抗，也是因為這樣的飲食方式才導致血糖失控。

最後許芷瑜醫師也提醒，即使是優質的澱粉，對於糖尿病患者來說，也是要適量攝取，或是盡量避免比較好。

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