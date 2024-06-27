LG A9X吸塵器超進化！強大吸力＋蒸氣濕拖＋除蟎吸頭　一網打盡家中髒污

▲LG A9X吸塵器全新升級！重量更輕、吸力更強，2.3吋LCD液晶螢幕，操作更便利。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

又油又黏膩的髒污、散落一地的餅乾屑屑、四處飄揚的寵物毛髮……每天家裡地板上總是「長出」許多不該出現的東西，一看到心情就超級「阿雜」！偏偏惱人狀況還沒結束，毛孩常在床被織品上又嗅又舔，不曉得吃進了多少塵蟎髒污，擔心家人們的健康，你想讓這難以忍受的一切通通消失嗎？不妨試試看LG CordZero™ A9X系列蒸氣濕拖無線吸塵器吧！

LG A9X吸塵器一出馬，問題就這樣「咻咻咻」變不見， A9系列再升級，獨特的雙渦輪氣旋讓吸力直接提升至超強的280W，吸過去髒污瞬間一網打盡；而且吸塵後還有5段過濾系統，讓釋放出來的空氣更乾淨，吸完地家裡都變清新了！

有時候不小心噴灑出醬料變得油油黏黏，或是毛寶貝笑咪咪地把口水滴到地上，這種時候不用彎腰跪地出力狂擦，出動LG A9X吸塵器，只需要透過蒸氣濕拖功能，輕鬆就能以高溫瓦解頑垢，甚至不用清潔劑，所到之處都能乾乾淨淨。

家裡可不是只有地板會髒，抬頭看看窗簾，你會嚇到上面竟然有這麼多灰塵，想用吸塵器吸乾淨，但吸塵器的重量光是吸地就讓人手好痠，何況還要舉高使用，根本天方夜譚；會這麼想那就大錯特錯，LG A9X吸塵器再進化，比起先前的機型減輕重量達5%，不論是手持或是清潔高處都能輕鬆舉起使用，做家事終於不會再累到腰痠手痛。

LG A9X吸塵器就連機身上的顯示螢幕都跟著進化！全新的2.3吋液晶螢幕能設定吸力、螢幕亮度、提示音聲量、連接WiFi，還能即時估算剩餘電力能夠清潔的時長、開啟續航力延長模式等；透過液晶螢幕也可以確認自動集塵、UVC紫外線殺菌的運作狀況等；最貼心的是，螢幕會自動順向旋轉，無論是手持或放回集塵座上都能讓上面的文字一直是順向顯示，一眼看過去判別更直覺、更方便。

像是沙發、櫃子底下的縫隙，往往受限吸塵器吸頭形狀無法進入那麼扁窄的空間，想要吸地還得先搬動又重又大的家具，實在好麻煩……LG A9X吸塵器幫大家解決痛點，LED輕薄地板吸頭高度僅4.65cm，家中各個難以觸及的地方都能深入清潔。

容易誘發過敏的塵蟎絕對是家中的不速之客，偏偏台灣氣候潮濕溫暖，家中的床墊、被單、枕頭、布質沙發、抱枕等不織物，就成了塵蟎最喜歡的棲身之所，肉眼看不見的怎麼解決？LG A9X吸塵器擁有高速震動除蟎吸頭，每分鐘拍打高達4000次，深層去除藏在其中的塵蟎，減少過敏原，而且不容易傷害布料，隨時使用都好安心。

時不時看到地上有毛髮灰塵，就要拿吸塵器來吸乾淨，一般來說因為毛髮纏繞蓬鬆，集塵盒很快就滿了，不過LG A9X吸塵器設計集塵壓縮按鈕，只要按鈕一按下，就能刮除氣旋上纏繞的毛髮跟灰塵，進一步壓縮髒污，有效提升至2.4倍的集塵盒容量，如此一來就不需要動不動清理集塵盒，非常適合懶人一族；A9X的集塵盒同樣也升級了，容量提升至0.5L，而且還是可拆式設計，定期拆下來水洗乾淨，就像全新的一樣。

人性化設計不只這樣，LG A9X吸塵器能夠30秒高速自動集塵，不僅髒污不沾手，還能把所有髒東西通通鎖進抗菌材料製成的2.5公升大容量集塵袋裡，再加上UVC LED紫外線殺菌功能，大大減少集塵袋內孳生細菌的問題，降低灰塵二次污染，輕鬆守護全家人的健康。

LG A9X吸塵器有那麼多好用的吸頭，簡直就像哆拉A夢的百寶袋，更棒的是，所有配件都不需要費心思幫它們找一個家，直立式收納機身外型線條俐落，既美型又時髦，還有神奇大容量能將多樣化吸頭都擺放收納好，集中位置就不怕要用時找不到，好拿取之外還不佔用到家中空間。

家中有一台LG A9X吸塵器，不但可以帶來更徹底的清潔力，讓自動集塵變得「清而易舉」，時尚外觀更是提升家中時尚生活品味的絕佳家電。

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