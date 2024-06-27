　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LG A9X吸塵器超進化！強大吸力＋蒸氣濕拖＋除蟎吸頭　一網打盡家中髒污

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

▲LG A9X吸塵器全新升級！重量更輕、吸力更強，2.3吋LCD液晶螢幕，操作更便利。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

又油又黏膩的髒污、散落一地的餅乾屑屑、四處飄揚的寵物毛髮……每天家裡地板上總是「長出」許多不該出現的東西，一看到心情就超級「阿雜」！偏偏惱人狀況還沒結束，毛孩常在床被織品上又嗅又舔，不曉得吃進了多少塵蟎髒污，擔心家人們的健康，你想讓這難以忍受的一切通通消失嗎？不妨試試看LG CordZero™ A9X系列蒸氣濕拖無線吸塵器吧！

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

LG A9X吸塵器一出馬，問題就這樣「咻咻咻」變不見， A9系列再升級，獨特的雙渦輪氣旋讓吸力直接提升至超強的280W，吸過去髒污瞬間一網打盡；而且吸塵後還有5段過濾系統，讓釋放出來的空氣更乾淨，吸完地家裡都變清新了！

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

有時候不小心噴灑出醬料變得油油黏黏，或是毛寶貝笑咪咪地把口水滴到地上，這種時候不用彎腰跪地出力狂擦，出動LG A9X吸塵器，只需要透過蒸氣濕拖功能，輕鬆就能以高溫瓦解頑垢，甚至不用清潔劑，所到之處都能乾乾淨淨。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

家裡可不是只有地板會髒，抬頭看看窗簾，你會嚇到上面竟然有這麼多灰塵，想用吸塵器吸乾淨，但吸塵器的重量光是吸地就讓人手好痠，何況還要舉高使用，根本天方夜譚；會這麼想那就大錯特錯，LG A9X吸塵器再進化，比起先前的機型減輕重量達5%，不論是手持或是清潔高處都能輕鬆舉起使用，做家事終於不會再累到腰痠手痛。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

LG A9X吸塵器就連機身上的顯示螢幕都跟著進化！全新的2.3吋液晶螢幕能設定吸力、螢幕亮度、提示音聲量、連接WiFi，還能即時估算剩餘電力能夠清潔的時長、開啟續航力延長模式等；透過液晶螢幕也可以確認自動集塵、UVC紫外線殺菌的運作狀況等；最貼心的是，螢幕會自動順向旋轉，無論是手持或放回集塵座上都能讓上面的文字一直是順向顯示，一眼看過去判別更直覺、更方便。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

像是沙發、櫃子底下的縫隙，往往受限吸塵器吸頭形狀無法進入那麼扁窄的空間，想要吸地還得先搬動又重又大的家具，實在好麻煩……LG A9X吸塵器幫大家解決痛點，LED輕薄地板吸頭高度僅4.65cm，家中各個難以觸及的地方都能深入清潔。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

容易誘發過敏的塵蟎絕對是家中的不速之客，偏偏台灣氣候潮濕溫暖，家中的床墊、被單、枕頭、布質沙發、抱枕等不織物，就成了塵蟎最喜歡的棲身之所，肉眼看不見的怎麼解決？LG A9X吸塵器擁有高速震動除蟎吸頭，每分鐘拍打高達4000次，深層去除藏在其中的塵蟎，減少過敏原，而且不容易傷害布料，隨時使用都好安心。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

時不時看到地上有毛髮灰塵，就要拿吸塵器來吸乾淨，一般來說因為毛髮纏繞蓬鬆，集塵盒很快就滿了，不過LG A9X吸塵器設計集塵壓縮按鈕，只要按鈕一按下，就能刮除氣旋上纏繞的毛髮跟灰塵，進一步壓縮髒污，有效提升至2.4倍的集塵盒容量，如此一來就不需要動不動清理集塵盒，非常適合懶人一族；A9X的集塵盒同樣也升級了，容量提升至0.5L，而且還是可拆式設計，定期拆下來水洗乾淨，就像全新的一樣。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

人性化設計不只這樣，LG A9X吸塵器能夠30秒高速自動集塵，不僅髒污不沾手，還能把所有髒東西通通鎖進抗菌材料製成的2.5公升大容量集塵袋裡，再加上UVC LED紫外線殺菌功能，大大減少集塵袋內孳生細菌的問題，降低灰塵二次污染，輕鬆守護全家人的健康。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

LG A9X吸塵器有那麼多好用的吸頭，簡直就像哆拉A夢的百寶袋，更棒的是，所有配件都不需要費心思幫它們找一個家，直立式收納機身外型線條俐落，既美型又時髦，還有神奇大容量能將多樣化吸頭都擺放收納好，集中位置就不怕要用時找不到，好拿取之外還不佔用到家中空間。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

家中有一台LG A9X吸塵器，不但可以帶來更徹底的清潔力，讓自動集塵變得「清而易舉」，時尚外觀更是提升家中時尚生活品味的絕佳家電。

▲▼LG,A9X吸塵器,吸力,蒸氣濕拖,除蟎,家電。（圖／翻攝自影片）

了解更多LG A9X 全系列吸塵器：https://reurl.cc/Vzomx5

ET快訊
老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光
偷吃友妻害懷孕！俄小王開車「衝出3F墜地」3屍4命　恐怖畫面
「阿彌陀佛姐」身世曝　遭車撞紀錄20次↑
獨／議員控妻偷吃分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕
2025請假攻略出爐！「爽放9天連假」
看到這輛保時捷請通報！　車行6位數獎金懸賞

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LG A9X吸塵器超進化！強大吸力＋蒸氣濕拖＋除蟎吸頭　一網打盡家中髒污

蘋果緊急呼籲「Airpods快更新韌體」　駭客恐仿冒配對釀資安隱憂

周湯豪擔任motorola razr 50系列代言人　台灣大、遠傳搶限定色獨賣

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

LG A9X吸塵器超進化！強大吸力＋蒸氣濕拖＋除蟎吸頭　一網打盡家中髒污

蘋果緊急呼籲「Airpods快更新韌體」　駭客恐仿冒配對釀資安隱憂

周湯豪擔任motorola razr 50系列代言人　台灣大、遠傳搶限定色獨賣

告五人圓夢了！　「前進歐洲開唱」真的要去巴塞隆納

「芒果界LV」夏雪芒果獨賣會　26日在香港開跑

台鐵隆田、善化站擬改建「跨站式站房」　西港大橋塞車點分期打通

破紀錄！《哈利波特》初版首集封面原畫　「近6200萬」天價落槌

超渣男「時間管理大師」！同時交14女友還傳性病　家人配合演出

2025台灣燈會桃園青埔登場　交通接駁、管制路段12月辦理說明

台東慢經濟發酵　食育力五星城市4連霸

美魔女開敞篷保時捷鬼切！擦撞右側休旅車…最高罰1800元

謝忻健康亮紅燈突進急診！　「痛到無法彎腰」曝病況

陸委會：升級赴陸警示為提醒風險　視而不見才是政府失職

梁云菲挑戰自由潛水版16蹲！　用「一口氣」跳完動作超俐落

3C家電熱門新聞

蘋果緊急呼籲Airpods快更新韌體

motorola razr 50系列電信搶獨賣

專訪／微星20年成功打造筆電王朝

上班族注意！微軟停用Outlook「三大類版本」

三大電信開賣2024 iPad系列

台灣行動體驗報告中華電奪14獎

FB上互搜就變...「建議好友」？

謠言又在傳！「台灣開始清理整頓LINE」　公司再度澄清

LG「A9X吸塵器」強大吸力＋蒸氣濕拖＋除蟎吸頭　一網打盡家中髒汙

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

飛日本買iPhone　回台用「拍照可以靜音」！原因曝

更多熱門

相關新聞

移除濕機、電扇「1動作NG」　台電示警

移除濕機、電扇「1動作NG」　台電示警

每到夏天，台灣往往又濕又熱，使用除濕機和電風扇的機率大增。台電提醒，這些家電在濕熱的天氣中提供我們舒適，但在移動這些家電時，一定要注意不要讓電線被壓住。因為一旦電線被家電的腳座或桌椅等物品壓住，可能會導致電線外傷或內傷，甚至可能引起漏電或起火的危險。

冷氣洗完吹不涼！網喊「補冷媒」師傅卻搖頭

冷氣洗完吹不涼！網喊「補冷媒」師傅卻搖頭

LG 55吋4K電視　不到4萬就能入手

LG 55吋4K電視　不到4萬就能入手

LG韓系美型變頻空調　新色登場！

LG韓系美型變頻空調　新色登場！

LG吸塵器實現「勁、淨、靚、境」清潔新境界

LG吸塵器實現「勁、淨、靚、境」清潔新境界

關鍵字：

LGA9X吸塵器吸力蒸氣濕拖除蟎家電

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面