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首輛自費新車安全評等「NISSAN X-TRAIL獲4星」　Model Y年底公布

▲▼NISSAN X-TRAIL自費參加新車安全評等，獲得4顆星評等。（圖／交通部提供）

▲NISSAN X-TRAIL自費參加新車安全評等，獲得4顆星評等。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部今（26）日公布今年度台灣新車安全評等（TNCAP）第二季新車安全評等結果，NISSAN X-TRAIL獲得4顆星，也是TNCAP實施以來首輛自費受評的國產客貨兩用車，特斯拉Model Y測評結果會在年底、第四季公布。

交通部去年起推動TNCAP，作為消費者購車參考，截至今年第1季公布10款車型受評結果。交通部公共運輸與監理司長林福山說，今年有2家車廠自費評測，NISSAN X-TRAIL在第2季受評，HONDA CR-V則在第4季公布，第4季測評特斯拉Model Y，MODEL 3安排至明年第1季。

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NISSAN X-TRAIL在4大安全領域得分率，分別獲得成人保護96%、兒童保護68%、行人保護72%及安全輔助84%，依據星級評等平衡標準規定，X-TRAIL車型整體星級評等為4顆星。

▲▼交通部公共運輸及監理司長林福山主持新車安全評等公佈記者會。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲交通部公共運輸及監理司長林福山主持新車安全評等公佈記者會。（圖／記者蔡亞樺攝）

車輛安全審驗中心執行周維果說，車輛自費參加評等，車廠須先提出自費申請程序，透過消基會秘密客方式去市面買車，再做車輛規格確認，完成程序，依照車輛採購金額，跟車廠申請請款作業，車輛採購跟規格確認都跟公費評等是相同的。

林福山表示，今年2款車輛自費受評，樂觀看待有人帶頭出來，台灣不是一個大車輛製造國，導入國產化都是原廠車輛，車輛中心也會掌握車廠導入新車型，因此除了表定經費購置受評的車輛，若有其他業者導入新車銷售，車輛中心會根據能量調整，配合業者自費申請作業。

周維果說，特斯拉電動車Model Y預定第四季發布，已經完成車輛採購跟取得，依照規劃期程發布，自費受評相關零組件會按照實際採購金額跟廠商請款。

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