世衛：每年260萬人因飲酒喪命　男性約占四分之三

▲全球2019年有260萬人因飲酒死亡，其中包括200萬名男性，換算下來約占四分之三。（圖／達志／示意圖）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WGO）25日發布報告表示，每年有超過300萬人死於毒品及飲酒，其中260萬人的死亡原因與飲酒有關。秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，雖然自2010年以來與飲酒相關的死亡人數有所下降，但統計數字仍是高得令人無法接受。

美國之音報導，這份報告的統計數據揭露全球2019年有260萬人因飲酒死亡，其中包括200萬名男性，換算下來約占四分之三，若以年齡層來區分，20歲至39歲年輕族群受飲酒的影響最為嚴重，飲酒致死的比例占全年齡層13%。另外，還有60萬人因毒品喪命，當中有40萬人是男性。

數據還顯示，全世界約有4.7%的人死於飲酒，包括因為喝醉酒受傷致死的情況，例如車禍、自我傷害等。

譚德塞指出，儘管已有越來越多國家針對酒類制定相關政策，且幾乎所有國家都徵收酒類銷售稅，但在執行經證明可減少酒類危害的干預政策方面，例如有影響力的定價政策、全面營銷供應管制等，進展甚微。

聯合國2015年推出永續發展目標（SDG），作為人類地球和平繁榮的藍圖。世界衛生組織建議採取行動，加速實現減少酒類與毒品相關死亡的目標，包括強化社會衛生保健系統預防治療能力等等。