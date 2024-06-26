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香甜濃郁！全家超熱賣「慢煮焦糖拿鐵」回歸　限時特價55元

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家去年開賣就廣受消費者好評的「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」，即日起回歸販售。（圖／全家提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！全家超熱賣「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」自即日起終於回歸販售，每口都能品嚐濃郁香甜的幸福滋味，且夏天冰冰喝更過癮，還可享特惠價55元；另外，全家「能量仙女紅」也推出全新巨峰葡萄風味，喝起來還有清涼氣泡感，現在就快衝全家嚐鮮。

全家於去年秋天開賣的「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」深受消費者好評，而全家終於也在近日帶來好消息了，「Let’s Café慢煮焦糖拿鐵」正式回歸販售，以決明子、紅茶延續天然焦香及多層次的濃郁香甜口感，夏天冰冰喝也過癮，單杯售價65元，7月23日前全家會員可享特價55元。

另外，全家私品茶「能量仙女紅」繼結合「Red Bull Green Edition火龍果風味」尬出暢快新滋味之後，即日起再推出全新Red Bull巨峰葡萄風味款，仙女紅茶香甜茶韻完美融合巨峰葡萄香氣，還能感受清涼氣泡感，超適合炎炎夏日喝，7月23日前每杯特價89元，任選2杯只要168元，可自由選搭不同風味。

▲▼全家私品茶「能量仙女紅」巨峰葡萄新口味。（圖／全家提供）

▲全家私品茶「能量仙女紅」即日起再推出全新Red Bull巨峰葡萄風味款，仙女紅茶香甜茶韻完美融合巨峰葡萄香氣，還能感受清涼氣泡感，超適合夏日喝。

7-11思樂冰則是首度聯名臺虎精釀，神還原品牌人氣「鳳梨酷樂啤」韻味，自今（26）日起至7月9日限量販售清涼有勁的「臺虎鳳梨椰椰風味」，口味近似經典調酒Piña colada，搭配思樂冰獨特的細緻綿密口感，呈現冰涼甜蜜的熱帶鳳梨風味椰奶冰沙，售價特大杯45元、大杯39元、中杯30元。

▲▼7-11全新思樂冰「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

▲7-11思樂冰首度聯名臺虎精釀，今（26）日起限時限量開賣全新「臺虎鳳梨椰椰風味」。（圖／7-11提供）

7-11也祭出思樂冰一系列優惠，即日起至7月9日止，思樂冰全品項任2杯最低只要0元起；今日至7月9日期間每周五六日，思樂冰全品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取自即日起至8月31日推出思樂冰全口味大杯10杯300元、特大杯10杯320元，可兌換至今年10月31日。

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