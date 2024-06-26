ICC對俄前防長、參謀長發逮捕令　莫斯科冷回：無關緊要

▲俄羅斯前國防部長蕭依古（Sergei Shoigu） 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

國際刑事法院（ICC）對俄羅斯前國防部長蕭依古、參謀總長格拉西莫夫發布逮捕令，因為兩人涉嫌在烏克蘭戰爭期間犯下戰爭罪和危害人類罪（against humanity）。

根據《路透社》報導，ICC指出，有理由相信蕭依古（Sergei Shoigu）和格拉西莫夫（Valery Gerasimov）對2022年10月至2023年3月間將平民作為攻擊目標的行動負有個人刑事責任，「有合理依據認為這兩名嫌疑人應對針對烏克蘭電力基礎設施的導彈襲擊負責。」

起訴書中提到，這些襲擊造成的平民傷害明顯超過任何軍事利益。

▲俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。（圖／路透）



烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也贊同ICC的決定，「每一個參與計劃和執行這些襲擊的罪犯都必須知道，正義終將來臨，我們希望看到他們受到應有的懲罰。」

俄羅斯安全委員會（Security Council）則稱，ICC對蕭依古的逮捕令微不足道，這樣的作法只是國際針對莫斯科「混合戰術」的一部分。蕭依古是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的長期盟友，上個月被免去國防部長一職，目前擔任安全委員會秘書。

事實上，普丁自2023年3月開始就被ICC通緝至今，原因是被指控對烏克蘭兒童的非法驅逐負有責任。

由於ICC沒有逮捕嫌疑人的權力，只能在其成員國內行使管轄權，且俄羅斯不在其中，因此舉並沒有帶來太多其他影響。不過，這項裁決可能限制了普丁的跨國旅行，自逮捕令發布以來，普丁就一直避免前往ICC成員國訪問。

此外，烏克蘭雖然不是ICC成員，但已接受法院對自2013年11月以來在其領土上犯下的罪行的管轄權。