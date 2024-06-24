今年17位官兵自殺已遂　民團盼重啟「軍冤委員會」

▲民團今日向國防部長顧立雄喊話。（圖／台灣陪審團協會提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委林岱樺日前質詢時揭露，自今年1月到5月，全台已有17位官兵自殺已遂，引發社會關注。台灣陪審團協會今（25日）舉行記者會，呼籲新任國防部長顧立雄重啟「軍事冤案申訴委員會」，解決過去政府長期漠視的軍事冤案。

行政院在2013年曾因洪仲丘案成立「軍事冤案申訴委員會」，但1年後停止運作，台灣陪審團協會自2021年開始呼籲重啟該委員會，並應訂定「軍中人權保障及軍冤救濟條例」，促進軍中人權保障、維護社會公平、還原事件真相。

台灣陪審團協會今日再度前往立法院舉行記者會，盼曾擔任洪仲丘案辯護律師的顧立雄，秉持對於人權保障的追求，再度啟用「軍事冤案委員會」，協助軍冤家屬追求真相。

台灣陪審團協會表示，細數過往軍中侵害人權事件層出不窮，例如：洪仲丘事件、蔡學良事件等，皆未經過詳細調查，而軍中封閉的環境也讓家屬蒐證困難，每當憾事發生時，軍中以國軍形象為由，將其案件快速結案，致真相被埋沒，然而，11年過去了，軍中自傷案件未見下降，國軍心輔量能不足、自傷國軍家屬對調查不信任，使得軍中改革依舊困難重重。

此外，台灣陪審團協會肯定行政院會通過《陸海空軍懲罰法》修正草案與「軍人權益事件處理法」草案，新增讓國軍法務官協助刑事偵查權，若發生死亡結果負有專案報告義務送交權責機關及組成評議會等規定，可見國防部人權保護意識逐步提升，不過，修法仍有可進步之處。

台灣陪審團協會建議，如需審查自傷案件專案報告，其評議會組成有關公正人士部分，應保留名額軍冤家屬參與；此外，修正草案僅要求向權責機關報告，但該協會主張，自傷案件調查結果，在非涉及國防機密的情況下，應同時向外部公告，若為刑事偵查中之軍冤事件，應將專案報告提供予檢察官。

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