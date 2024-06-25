軍事高層將領異動一次看　李世強任中科院長、5位女將軍寫新紀錄

▲國防部長顧立雄與即將接任中科院院長的戰規司長李世強。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有關軍事高層將領的人事異動，將於7月1日生效，敲定國防部戰規司長李世強中將接任中科院院長，而情報次長室助理次長黃文啟少將升任戰規司長，並晉任中將；另外，空軍司令部參謀長曹進平中將升任空軍副司令，空軍教準部指揮官王德揚中將調任參謀長。

國防部長顧立雄在國安會秘書長任內，因為在對美工作中，牽涉台美軍事合作，進而跟戰規司長李世強、情報次長室助理次長黃文啟多有互動，他們也深受顧立雄的賞識；在顧立雄轉任國防部長後，證實要仿效美軍國防創新單位（DIU，Defense Innovation Unit），成立「先進國防科技小組」，該小組建置在戰規司下，也將密切與中科院合作，強化國防自主韌性。

因此，在顧立雄的信任下，敲定戰規司長李世強中將接任中科院院長，而情報次長室助理次長黃文啟少將升任戰規司長，並晉任中將。

在空軍高層將領的人事異動方面，空軍參謀長曹進平中將升任空軍副司令，遺缺由空軍教準部指揮官王德揚中將調任；而國防部情報次長顏有賢中將轉任教準部指揮官。此外，情報次長則由空軍作戰指揮部副指揮官謝日升少將升任，並晉任中將。

政戰單位的將官異動方面，八軍團政戰主任王俊傑少將調任國防大學政戰主任；馬防部政戰主任龔瓊玉少將，則調任八軍團政戰主任，遺缺由陸軍文宣心戰組長朱蕙芳上校升任，並晉任少將。換言之，國軍女性現役將領人數也將來到5人，除了朱蕙芳外，還包括國防部政戰局長陳育琳中將丶陸軍後勤指揮部政戰主任辜麗都少將丶馬防部政戰主任龔瓊玉少將，以及空軍通航聯隊長蕭人瑾少將，寫下國軍最新紀錄。