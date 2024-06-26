金廈翻船未解決「胡姓釣客難返家？」　國台辦：民進黨還在拖延卸責

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

前金防部胡姓士官在陸留置超過3個月，家屬日前終於取得探視權，並且呼籲台灣政府要「將心比心」處理0214金廈翻船事件，希望兩岸重啟談判，因為有立委指出該起事件如果不解決，胡姓釣客等同人質回不了台灣。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日沒有正面回應，痛批民進黨還在拖延卸責，出爾反爾設置障礙，敦促民進黨停止政治操弄，拿出誠意解決問題。

朱鳳蓮表示，胡姓男子在有關方面的協助下，家屬於23日到泉州探望。「目前身體狀況良好，有關部門會妥善處理相關問題。」

台媒追問胡姓釣客無法回台原因，是否因「0214金廈翻船事件」沒有解決就無法回家？對此，朱鳳蓮沒有正面回應，並再次強調，這起事件是「台灣方面以粗暴和危險方式對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷。」

朱鳳蓮稱，事發至今4個多月，民進黨當局還在拖延解決問題，推卸責任，出爾反爾，不斷給善後協商設置障礙。敦促民進黨當局停止政治操弄，盡快拿出解決問題的誠意，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

胡姓前士官目前已經除役。今年3月17日在金門海域海釣迷航，被大陸海警尋獲，在大陸留置超過3個月。金門縣立委陳玉珍日前陪同4名家屬搭乘小三通赴陸探視胡男。胡母也表示，陸方相當照顧兒子，3個月胖了快8公斤，希望台灣政府「將心比心」，盡快重啟談判。

陳玉珍先前也透露，此案癥結點就是卡在在0214金廈翻船事件，陸方未獲妥善處理與回應，導致胡男無法回家。陸委會於23日對該起事件表達嚴重抗議，並呼籲中共有關部門應儘速、無條件送返胡姓釣客回金。