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百貨徵人「日文要N1」還列7大工作內容　驚人起薪讓全場氣炸

知名百貨徵開發部專員…需會日文N1「7大工作內容曝」　網一看起薪氣炸

▲台北市一家知名百貨徵才，要求日文檢定N1（最高級），起薪卻2.8萬。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

工作千奇百種，需要具備的能力不盡相同，但薪水有時往往沒有成正比。有民眾在網路看到一間公司聘請開發部專員，需要會日文，且日文檢定要N1（最高級），怎料起薪只有2.8萬，掀起一陣討論。

有網友在PTT八卦板透露，社群平台看到一張人力銀行的徵才訊息，日文需要N1檢定合格，應徵工作起薪28K，而且是大公司開出來的薪水，讓他驚呼：「日文N1只值28k？」

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可以看到，該職缺是台北市一家知名百貨，招募全職的「開發部專員」，月薪約2.8萬～3.5萬，需具備3年以上經驗，還要會日文。工作內容有7項，包括「協助日籍主管現場或會議口譯等」、「協助主管與日本代理商或供應商協調聯繫，口述及往來書信翻譯工作」。

知名百貨徵開發部專員…需會日文N1「7大工作內容曝」　網一看起薪氣炸

▲知名百貨徵開發部專員。（圖／翻攝自PTT）

必須配合集團年度營運計劃、規劃、監督、執行等相關事宜，包括「商圈研究調查評估」、「店鋪設計確認」、「與裝修業及設備業者溝通、議價、發包」、還有「現場施工管理、工程驗收」、「跨部門溝通、整合細部內容」、「獨立作業，具備良好溝通技巧與協調抗壓應變能力」、「熟電腦操作，能獨立製作簡報、報表等」、「主管交辦事項等，可配合加班者」、「日文檢定N1，具日本溝通及文書能力」。

網友看到徵才訊息後，紛紛留言痛批：「工作內容也太多了吧」、「這不是只需要日文能力而已，其他雜事都要包」、「這種薪水還好意思吹超韓趕日」、「要口譯才這點錢？真慘」、「要能議價發包，就去做工程類的就好了，在這邊領這個薪水」。

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