蜜月「預算壓10萬內」很過分？新婚夫尷尬求解　網友破盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友上個月登記結婚，並計畫9月份度蜜月、明年補辦婚禮，眼看婚禮花費高昂，老婆又想去歐洲蜜月，讓他壓力山大，本想說服對方將旅遊預算壓在10萬內，然而妻子卻無法理解，直言「蜜月一生只有一次。」對此，網友們掀起熱烈討論，許多人忍不住反問，「為什麼要男生全部出錢？」

男網友日前在Dcard無奈透露，上個月剛跟老婆完成登記，婚宴會明年補辦，蜜月則在今年9月先去，「老婆一直想去奧地利的哈修塔特，一開始覺得老婆開心就好，沒有想太多，直到她跟我說去奧地利12天，兩人加起來大概要20多萬，我整個毛都豎起來。」

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後來，原PO坦言，應該好好規劃一下財務，可以先去日韓玩，將預算壓在10萬以內，等明年辦完婚禮再去歐洲也不遲，「結果被她說蜜月一生只有一次，平常我們也都沒亂花錢，覺得蜜月抓10萬內讓她很不舒服。」

這讓他不禁苦惱，直呼「到底是金錢觀不一樣，還是蜜月抓10萬內過分了？夫妻該如何一起規劃蜜月預算才好？前輩們給個意見吧，救救我剛要滿月的婚姻。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「為什麼蜜月理所當然的讓男方買單？有多少錢做多少事，要做超出能力的事，就讓對方也出一半吧」、「個人覺得現下有多少財力就做多少事情，不要為了一個蜜月，然後搞到拮据甚至可能喝上西北風」、「10萬內就不是蜜月，比較像是一般旅遊的預算，但基本上都是夫妻了，如果真的沒有錢不要打腫臉充胖子，想要提高預算，可能就把蜜月的時程往後延，建議可以提出來跟老婆討論」。

不過，也有人持不同看法，表示「蜜月是唯一可以請長假的時候，到時候有錢了想帶老婆去，機會也不大，請長假什麼很麻煩的，如果中間還有突發狀況，有小孩什麼的，那直接延個5或10年」、「贊成一生只有一次，應該要去遠一點的地方玩」、「好慘...蜜月預算只有10萬，乾脆別去了，好好存錢吧」、「如果花這20萬會影響到你們的生活，那確實該好好考慮一下。如果只是捨不得一次花那麼多錢，那我建議你還是花下去，錢再賺就好」、「我是覺得蜜月真的一生一次，而且難得有長假，所以支持真的不要留遺憾」。