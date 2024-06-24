　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蜜月「預算壓10萬內」很過分？新婚夫尷尬求解　網友破盲點

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友上個月登記結婚，並計畫9月份度蜜月、明年補辦婚禮，眼看婚禮花費高昂，老婆又想去歐洲蜜月，讓他壓力山大，本想說服對方將旅遊預算壓在10萬內，然而妻子卻無法理解，直言「蜜月一生只有一次。」對此，網友們掀起熱烈討論，許多人忍不住反問，「為什麼要男生全部出錢？」

男網友日前在Dcard無奈透露，上個月剛跟老婆完成登記，婚宴會明年補辦，蜜月則在今年9月先去，「老婆一直想去奧地利的哈修塔特，一開始覺得老婆開心就好，沒有想太多，直到她跟我說去奧地利12天，兩人加起來大概要20多萬，我整個毛都豎起來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，原PO坦言，應該好好規劃一下財務，可以先去日韓玩，將預算壓在10萬以內，等明年辦完婚禮再去歐洲也不遲，「結果被她說蜜月一生只有一次，平常我們也都沒亂花錢，覺得蜜月抓10萬內讓她很不舒服。」

這讓他不禁苦惱，直呼「到底是金錢觀不一樣，還是蜜月抓10萬內過分了？夫妻該如何一起規劃蜜月預算才好？前輩們給個意見吧，救救我剛要滿月的婚姻。」

▲婚禮,新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，網友們紛紛回應，「為什麼蜜月理所當然的讓男方買單？有多少錢做多少事，要做超出能力的事，就讓對方也出一半吧」、「個人覺得現下有多少財力就做多少事情，不要為了一個蜜月，然後搞到拮据甚至可能喝上西北風」、「10萬內就不是蜜月，比較像是一般旅遊的預算，但基本上都是夫妻了，如果真的沒有錢不要打腫臉充胖子，想要提高預算，可能就把蜜月的時程往後延，建議可以提出來跟老婆討論」。

不過，也有人持不同看法，表示「蜜月是唯一可以請長假的時候，到時候有錢了想帶老婆去，機會也不大，請長假什麼很麻煩的，如果中間還有突發狀況，有小孩什麼的，那直接延個5或10年」、「贊成一生只有一次，應該要去遠一點的地方玩」、「好慘...蜜月預算只有10萬，乾脆別去了，好好存錢吧」、「如果花這20萬會影響到你們的生活，那確實該好好考慮一下。如果只是捨不得一次花那麼多錢，那我建議你還是花下去，錢再賺就好」、「我是覺得蜜月真的一生一次，而且難得有長假，所以支持真的不要留遺憾」。

ET快訊
才6月就熱爆！全台413人熱傷害送醫　醫示警「5大高風險族」
新竹恐怖色魔「性侵2女」！連2次掐脖壓制逞慾
快訊／金智媛抵台了！溫柔暖喊：小心喔～　揮手到最後一刻
快訊／新北41樓摩天社區火警　21F竄火冒煙
許維恩出國脫了！一轉正面「半球外露」解放比基尼激辣
大陸A股「近5000支股票」下跌！　股民一片哀嚎
快訊／遭輾過血肉模糊　女行人宣告不治
快訊／王文祥宣布新聯盟　籃協反對發布聲明
熱浪來襲！　15縣市亮高溫燈號
LIVE／女過馬路遭水泥車輾恐怖瞬間曝　余天戰女婿李亞萍吐悲
快訊／淡水突停電4088戶　台電搶修急喊：保持冷靜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蜜月「預算壓10萬內」很過分？新婚夫尷尬求解　網友破盲點

辣妹穿比基尼「為何要跪地拍照？」　網曝3原因！她喊：終於有解答

超耐操員工！1人氣離職「要補7人力」公司大亂　主管後悔了　

台北悶熱又濕「像待在蒸氣室」　一票有感：感覺不到空氣流動

圍剿「海蟾蜍」！草屯御史社區結合傳統文化與生態盼根除

熱浪來襲！15縣市亮高溫燈號　雲林首發「紅色警示」恐飆38度

快訊／新北淡水突停電影響4088戶　台電搶修急喊：保持冷靜

夏天「內衣濕透」胸部起疹子！網爆共鳴　妹子曝2方法：是好朋友

蛋價崩盤！20斤營業箱蛋300元拋售　業者示警：小心買到臭雞蛋

「都市熱島」加劇！高溫區恐從基隆連到桃園　學者示警散熱更困難

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

台日啦啦隊大巨蛋合體應援　短今、Haruka秀最萌身高差

邊佑錫行程爆增累垮！　淚灑見面會認：身體不舒服

鬼鬼認「最愛24公分」：喜歡下面涼涼的　大方分享私密處保養「真的要修毛」

峮峮被KID勸找新戀情：我會努力　淚崩喊幸福「愛有很多種形式」

福原愛「奧運球評」工作沒下文！　轉戰直播「搞笑跳舞」網：還是打球比較好

蜜月「預算壓10萬內」很過分？新婚夫尷尬求解　網友破盲點

辣妹穿比基尼「為何要跪地拍照？」　網曝3原因！她喊：終於有解答

超耐操員工！1人氣離職「要補7人力」公司大亂　主管後悔了　

台北悶熱又濕「像待在蒸氣室」　一票有感：感覺不到空氣流動

圍剿「海蟾蜍」！草屯御史社區結合傳統文化與生態盼根除

熱浪來襲！15縣市亮高溫燈號　雲林首發「紅色警示」恐飆38度

快訊／新北淡水突停電影響4088戶　台電搶修急喊：保持冷靜

夏天「內衣濕透」胸部起疹子！網爆共鳴　妹子曝2方法：是好朋友

蛋價崩盤！20斤營業箱蛋300元拋售　業者示警：小心買到臭雞蛋

「都市熱島」加劇！高溫區恐從基隆連到桃園　學者示警散熱更困難

快訊／台中七期豪宅建案竄火！12到14樓燒穿看板　工人午休奔逃

西濱快速路驚見迷你馬竄入！熱心駕駛及時拉韁繩　警獲報戒護

《墨雨》結局被罵爆！導演刪文…于正「悲觀壓倒樂觀」爆拍番外內幕

才6月就熱爆！全台413人熱傷害送醫　醫示警「5大高風險族」

驚險！國1交流道匝道聯結車撞外側護欄　載運鋼捲掉落

美軍將領：以色列進攻黎巴嫩　恐擴大區域衝突

林祖嘉／以煤廢核？　政府頭殼壞去！

美軍事首長：俄與北韓簽防禦協議　可能釀中俄摩擦

知名連接器董事長控「遭松聯幫襲擊渾身傷」　離譜真相曝光

蜜月「預算壓10萬內」很過分？新婚夫尷尬求解　網友破盲點

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

人夫控訴「余祥銓毀我家庭」！釣出本人高EQ回應

倒閉潮！　50所私立高中職恐退場

快訊／4縣市有感！08：40規模4地震　最大震度4級

全台燒番薯！　「才剛開始真正要熱」

西北雨恐到晚上　「下最多」地區曝

彰化2國中弟帶網紅一日遊！影片破60萬觀看

今明西北雨最多　「下最大」地區曝

傳台中第三家好市多落腳龍井　高層曝4大要件

雞腿、雞排飯都降價！店家「良心1公告」 8千人暴動

即／22:27花蓮近海規模5.4「極淺層地震」

更多熱門

相關新聞

快訊／日圓現鈔刷0.2063史上最甜　10萬台幣換匯多賺3.3萬日圓

快訊／日圓現鈔刷0.2063史上最甜　10萬台幣換匯多賺3.3萬日圓

受惠日圓走貶，台銀日圓現鈔賣出價今（24）日早上第一盤掛「0.2063」史上新低，拿10萬元新台幣可比今年1月初多換逾3.3萬日圓，等於多吃33碗價值1千日圓的拉麵。

公婆遊日6天！　只有她收「免費伴手禮」

公婆遊日6天！　只有她收「免費伴手禮」

即／高雄男遭K頭濺血！妻目擊嚇壞跟著送醫

即／高雄男遭K頭濺血！妻目擊嚇壞跟著送醫

「48歲退休工程師」喝茫！騎走他重機　害扣牌2年

「48歲退休工程師」喝茫！騎走他重機　害扣牌2年

去過歐洲「還會想在亞洲玩？」　台人答案曝

去過歐洲「還會想在亞洲玩？」　台人答案曝

關鍵字：

夫妻蜜月旅遊預算爭執

讀者迴響

熱門新聞

17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

出門多久「變頻冷氣不用關？」　台電曝省電3關鍵

彰化公廁「爆乳妹」爆紅！　里長：廁所就是要清涼

孫安佐「5人合夥」科技業新工作曝光！

高溫飆38度！20年前「長輩沒冷氣吹忍得住？」

快訊／過馬路遭水泥車撞！「北市女卡輪下」血肉模糊

房仲要求加40萬斡旋金　眾人讚：很用心

臭暈！國一弟腳底佈「鹹魚蒸蛋」媽崩潰了　醫曝致病因

味全慰留無效　「火球男」引退

高雄男頭痛掛急診！竟是感染「食腦蟲」1個月亡

竹恐怖色魔「性侵2女」掐脖壓制逞慾

獨／余天夫妻開庭戰女婿！李亞萍「盼照顧2外孫」悲痛發聲：不然無法面對余苑綺

快訊／馬來貘「英雄」死因為熱緊迫

正妹爬山中邪！自拍全身裸照求祭改

更多

最夯影音

更多

麥拉倫車主駁酒駕不配合　警調監視器：掌握證據

國中畢業巡禮創意無設限 嗩吶鑼鼓助陣成全場焦點

日男視訊陌生泰國女孩　突用泰語回話妹子震驚

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

博恩吐槽台北捷運到站廣播　6種語言「誰分得出來啊！」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面