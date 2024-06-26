12星座「偷吃徵兆」全曝光！這3人愛愛變得很隨便

▲偷吃一定有徵兆，小孟老師針對12星座分析。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶總分分合合，而你曾因另一半偷吃，最後鬧得不歡而散嗎？當彼此的相處模式已變成一種自然、失去激情與新鮮感時，這時就容易被外面的花花世界所誘惑。清水孟國際塔羅小孟老師即分析12星座「偷吃有哪些徵兆」，當發現水象星座開始注重穿著、風象星座語氣敷衍、火象星座瘋狂嫌棄，以及土象星座忙於聚會又易怒時，就得小心了。

小孟老師公布12星座男女「偷吃徵兆」：

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水象星座：天蠍座、巨蟹座、雙魚座

偷吃時講電話鬼鬼祟祟，會躲到廁所或沒人的地方聊。當發現水象星座常常在廁所傳LINE，或近期晚上老是去便利商店，卻遲遲沒有回來，返家的當下你必須檢查他/她的手機是否有通話紀錄。此外，水象星座一旦外遇，會變得很重視自身外表，出門前總會梳妝打扮很久，甚至開始減肥，這種有別於以往的好心情，可得小心了。

風象星座：天秤座、水瓶座、雙子座

劈腿了會言詞閃爍、語氣敷衍、房事隨便或推拖，對伴侶表現出不耐煩、一點小事就大發雷霆，有的對孩子無暇關心，甚至把照顧小孩的責任推給另一半。當風象星座藉口變多、與朋友們的飯局增加，還開始對你不耐煩，對於你的小小要求總是各種推託，就得提高警覺了。過去兩人甜蜜追劇，在外面有了新歡後就開始裝忙懶得理你。

▲火象星座一旦劈腿，把原因都歸咎於正宮。（示意圖／記者黃克翔攝）

火象星座：牡羊座、射手座、獅子座：

火象星座的劈腿徵兆就是會開始嫌棄另一半，將偷吃原因全歸咎於你的不完美，例如開始嫌棄你不打扮、工作能力不如人，千錯萬錯都是你的錯，找一堆看似正當的理由合理化自己的錯誤，事實上只是想粉飾自己的罪惡感。平時疼愛伴侶的火象星座，某天發現他/她開始嫌東嫌西、看什麼都不順眼的時候，小心是外遇預兆；另外，還得留意粗心大意的他/她車內是否留有偷吃的證據。

土象星座：摩羯座、處女座、金牛座

土象星座的男人非常高竿，只要想偷吃絕對會佈局得很完整，讓伴侶難以發現異狀，但還是有破解方法的，當他的工作量一直增加，每當要打電話找人卻總是沒接，都要過很久才回撥，或和你講電話卻一直以工作忙碌搪塞急著要掛電話，回到家你關心「為何最近都那麼晚回家？」他就開始怒吼，覺得是你管太多，可要注意了。