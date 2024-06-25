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女大生守宮放醬料碟！疾管署揭風險：恐帶沙門氏菌「可接觸傳人」

▲▼ 。（圖／

▲元智大學的學生將寵物守宮放在醬料盤上拍照，畫面引起眾人嚇壞。（翻攝自Dcard）

記者洪巧藍／台北報導

桃園女大學生將自己飼養的「寵物守宮」到壽司郎用餐還放到醬料碟上引發爭議，疾病管制署今（25）日表示，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌，人類則可能因為接觸這些爬蟲類而遭感染，提醒民眾如果有接觸，務必保持良好手部衛生並常洗手來避免感染。

社群平台Dcard日前出現一篇文章，有網友轉發一名元智女大生IG限動，只見女大生前往壽司郎用餐，還將寵物守宮直接放在醬料碟上，並在旁寫下「壽司胖胖包」，畫面曝光後立即引起網友砲轟，直呼「非常噁心」、「這樣很不衛生」。

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疾管署副署長曾淑慧表示，與兩棲爬蟲類相關之傳染病包括沙門氏菌感染症、大腸桿菌感染症、隱孢子蟲病、芽孢梭菌感染症及曲狀桿菌症等，其中沙門氏菌為爬蟲類和兩棲類的消化道最常攜帶的病原菌，即使是健康的爬行動物和兩棲動物也可能攜帶這種細菌。

曾淑慧進一步解釋，守宮、壁虎等爬蟲類可能帶有沙門氏菌且可能是無症狀感染，但仍具傳播能力；民眾如觸摸爬行動物或接觸其環境，然後在未先洗手的情況下觸摸臉部、眼睛或嘴巴，可能會有感染沙門氏菌風險，並造成後續傳播的可能。

根據根據加拿大衛生部於2024/5/4發佈傳染病調查報告，在加拿大當地至少有7個地區爆發「沙門氏菌」感染可能與「守宮」（GECKOS）有流行病學相關。根據調查，個案表示於發病前曾「直接或間接」接觸守宮，或個案曾飼養該寵物。

另依據美國CDC的調查報告，在2015年曾在16個州通報「飼養寵物守宮民眾」，進而出現沙門氏菌感染之事件，該報導稱該事件全美至少出現有20個民眾受感染，其中部分個案（3人）病況嚴重需住院治療。

疾管署呼籲，民眾接觸「守宮」或壁虎等寵物後，務必保持良好手部衛生，並常洗手，以避免可能的沙門氏菌等病原菌感染。

台灣壽司郎透過臉書發布聲明表示，該消費者行為已引發餐飲衛生疑慮，造成公司聲譽受損，同時強調他們所有分店，已加強餐具之清潔消毒，確保用餐安全無虞；後續將就該消費者個人行為所造成商譽受損及其他損害，擬採取法律行動追究責任。

壽司郎透過律師發表聲明，表示不排除採取法律途徑追究責任。（翻攝壽司郎）

▲壽司郎透過律師發表聲明，表示不排除採取法律途徑追究責任。（翻攝壽司郎）

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寵物守宮壽司郎疾管署沙門氏菌

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