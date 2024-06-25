3病毒同時流行！國內時隔7年再爆夏季流感　上周增77重症、10死

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期醫院、診所病號不斷，讓臨床醫師直嚷「病患多到不像夏季」！除了新冠疫情進入第六波Omicron流行，根據疾管署最新監測，這四周流感再次進入流行期，是時隔7年再出現的夏季流感，光是上周就通報77起流感重症、另有10起流感死亡個案，加上尚未脫離流行期的腸病毒，國內等於有3種病毒正在流行中。

疾管署副署長曾淑慧表示，上周流感新增77起重症、10例死亡；類流感就醫達到9萬5千多人次，比前一周上升6%，其實流感從5月底至6月初再次進入流行期，也是在2016-2017流感季之後，時隔7年再次出現夏季流感流行，民眾要注意流感重症風險。

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曾淑慧也提到，夏季流感偶爾會發生，不過一般而言引發的疫情都不會太高，流感流行閾值是以類流感急診就診人次是否超過11%為門檻，雖然已經連續四周超過流行閾值，但都在11%至12%之間，預期疫情也不會有年初流感疫情來得高。

疾管署統計，截至6/24，本流感季(2023-2024)累計1144例流感併發重症病例，214例死亡，與2018-2019流感季同期累計1224例流感併發重症病例、213例死亡相當。

另一方面，新冠再次進入流行期已經3周，仍處於上升趨勢，疾管署先前預估這波疫情將在8、9月到高峰，9月以後才會下降，曾淑慧表示，依照最新疫情趨勢分析，上周病例增加幅度稍微趨緩，高峰應該會提前在7月中旬發生，並且進入高原期，預期會維持一兩個月上下震盪，9月開學後則可能又有一波高峰。

同時還在流行期的還有腸病毒，依據疾管署監測資料顯示，上周（6月16日至6月22日）門急診就診計18,931人次，較前一周（17,917人次）上升5.7%，疫情傳播風險持續。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。今（2024）年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型及克沙奇A10型各2例，其中3例為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。