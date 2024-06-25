日本外海發生規模5.6地震

南韓電池製造商ARICELL位於京畿道華城市的鋰電池工廠24日上午發生大火，造成逾30人死傷。如今傳出這間工廠在悲劇2天前也曾發生火災，但當時並未報案，因隱瞞災情引發批評，該公司及母公司S Connect代表25日也為這起事件向全國民眾鞠躬道歉。