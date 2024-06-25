日本外海發生規模5.6地震

▲這起地震震央位在八丈島東方海域。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者詹雅婷／綜合報導
日本外海25日當地下午5時31分左右（台灣下午4時31分）發生規模5.6地震，震央位在八丈島東方海域，震源深度約40公里。氣象廳表示，這起地震無海嘯風險。
日媒TBS報導，東京都八丈町測得最大震度2級，其餘地區震度皆為1級，包括東京都中央區、新宿區、品川區、澀谷區、世田谷區、練馬區等，另外宮城縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣的震度也是1級。
▲這起地震震央位在八丈島東方海域。（圖／翻攝自日本氣象廳）
記者詹雅婷／綜合報導
日本外海25日當地下午5時31分左右（台灣下午4時31分）發生規模5.6地震，震央位在八丈島東方海域，震源深度約40公里。氣象廳表示，這起地震無海嘯風險。
日媒TBS報導，東京都八丈町測得最大震度2級，其餘地區震度皆為1級，包括東京都中央區、新宿區、品川區、澀谷區、世田谷區、練馬區等，另外宮城縣、福島縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、山梨縣、靜岡縣的震度也是1級。
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