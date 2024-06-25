獨／「雪乳女體盛」惹議！北屯高檔招待所被警盯上　2周沒生意

▲台中私人招待所驚見「超兇女體盛」引發熱議，但也觸動警方敏感神經，過去幾周幾乎天天派員在門口抄查進出人員、車輛。（圖／民眾提供）



地方中心／台中報導

台中北屯一家招待所6月初傳出引進日本俗稱「女體盛」的人體壽司，由全裸但三點不露的巨乳女模躺在滿是花葉的桌上，身上「盛放」壽司、生魚片，讓賓客取食。消息傳出，引起社會熱議，據悉，業者此舉已觸碰警方敏感神經，過去幾周，警方幾乎天天在招待所門口盯梢，一有人進出就抄查，過去兩周除了員工之外，幾乎無人上門。

警方認為，私人招待所雖屬私人住所，但如果有其他違反善良風俗、社會秩序或違法情事，警方仍得依法查辦，女體盛消息傳出後，「過去兩周每天都編排人員在入口處執勤，進出的人車全部予以查抄紀錄，務必讓招待所關門。」

曾經多次前往該家招待所的老司機透露，該家招待所一盤牛小排要價1800元、蘿蔔糕一小盤更要900元，消費金額比酒店貴上2、3倍。老司機也提到，女體盛僅是一場秀，且必須消費點百萬元套餐、必須事前一周預定才看得到。不過，據了解，該間招待所開幕至今3年，女體盛上菜秀也僅出現過2到3次。

該家私人招待所採取會員制，包廂約4到5間，必須由專人帶領搭電梯到2樓進入，因為隱密性高，吸引不少政商名流前往，晚上常看到不少高級商旅車「阿法」Alphard聚集。但過去兩周因為警方嚴密查抄進出人員與車輛，上門的顧客銳減，過去盛況已不復見。