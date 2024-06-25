國造新款輪型戰車「時速100」　砸2.9億研製D3樣車

▲105公厘輪型戰車。（圖／軍聞社，下同）

文／中央社

軍備局今天首次公開正在研製的105公厘輪型戰車D2樣車，特別的是，其具備與對美軍購M1A2T戰車的獵殲（Hunter-Killer）功能，藉此提高攻擊效率，達到循環接戰目標；精進後D3車型預計明年完成驗證。

雲豹八輪甲車為國車國造代表，其雲豹家族已有多個型號投入戰備，目前正由軍備局、中科院研製的105公厘輪型戰車（戰砲車）今天首度亮相，並邀請媒體赴軍備局位於南投的生產製造中心進行50%正斜坡（26.6度）、30%側斜坡（16.7度）、波浪路面、高速煞停等測試，顯示其性能無虞。

軍方說明，目前戰砲車仍在研製階段，軍備局依照陸軍需求，於108年至112年打造2輛樣車（D1、D2樣車），並在去年2月2日完成研發測評，並執行「行進間射擊」等42項測試、合格項目40項；並隨即於去年8月18日完成初期作戰測評，共執行主次91項，結果為合格。 雖然測試結果合格，陸軍認為仍有精進之處。

綜合現場說明官及軍方人士說明，目前樣車的高度為3.3公尺，但陸軍要求必須達到3公尺以下，同時進行砲塔內部配置微調，因此國防部已核定，將以自有基金籌建D3樣車，上半部（砲塔）1.7億元、由中科院負責，下半部（車身）1.2億元、由軍備局負責，總額約2.9億元，預計114年完成產製及驗證，以滿足軍種作戰需求。

針對砲塔的研製，現場軍方人士強調，「從砲管到砲塔，國內已有能量自製」，由於與現行M60A3、CM11戰車的砲管口徑一致，因此未來彈藥亦能共用。

現場更展示500公厘厚度的鋼板，遭戰砲車在2000公尺外以105公厘脫殼穿甲彈貫穿的實品，顯示戰力無虞；另外，現場展示的D2樣車砲管，已實彈驗證400枚砲彈，單一砲管壽命共可發射約800至1000枚砲彈。

更重要的是，台灣對美採購的M1A2T戰車，具獵殲功能，負責砲塔研製的中科院工程副組長林彥光上校也證實戰砲車具備類似功能，並能節省時間、提高攻擊效率。 所謂的獵殲，M1A2與M1A1最大的差異在於，舊型的M1A1接戰時，車長與射手被迫觀看同一目標，因此接戰結束後車長才能繼續搜索，但M1A2的車長可以在目標賦予並經射手識別目標後，隨即進行新一輪的搜索，達到循環接戰目標。

針對戰砲車的性能，軍備局說明，可搭乘4人、時速達每小時100公里以上；砲塔系統採雙軸伺服穩定可行進間射擊；觀測系統具備全天候作戰能力，可在2000公尺外辨識車輛、1200公尺外辨識人員。針對產製分工，軍備局202廠為主合約單位，負責全系統整合及新式彈藥開發，中科院負責砲塔系統、209廠負責底盤載具。

軍方強調，國軍現役戰車都是屬於履帶型戰車，不利運用在海岸、沙灘與河川地形，而輪型戰車最高時速可達到每小時100公里以上，快速機動為履帶戰車的2倍以上，可以適用在沙地、河川及城鎮作戰，滿足現有作戰需求。

雲豹八輪甲車為國防部軍備局所自製研發，目前已服役車款分別是CM-32、CM-33、CM-34，以及「研發中」搭載105公厘戰車砲的戰砲車、偵蒐戰術輪車

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔；CM-34搭載向美商Orbital ATK採購30公厘MK44鏈砲。另外，搭載81公厘迫砲的雲豹迫砲車日前已研發完成，但因軍種沒有需求，因此該計畫目前已暫停。