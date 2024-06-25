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國造105公厘輪型戰車　外型首度曝光

文／軍聞社記者卓以立臺中25日電

為使國人了解國防自主研製成果，國防部軍備局生產製造中心今日於南投兵整中心辦理媒體邀訪活動，展出「105公厘輪型戰車」研製樣車，透過靜態說明與動態展示，使媒體實地了解「國車國造」的具體成效。

首先由軍備局生製中心第202廠副廠長陳上校針對「105公厘輪型戰車」沿革、性能、諸元等實施簡報，並播放該車在軍種初期作戰測評期間，進行「靜對靜、靜對動、動對動」等實彈射擊影片。

隨後於車輛測試場進行「105公厘輪型戰車」靜、動態展示，並近距離觀察500公厘厚度鋼板遭該車105公厘脫殼穿甲彈貫穿的實品展出。

「105公厘輪型戰車」先後實施50%正斜坡、波浪路面、30%側斜坡，以及直線高速煞停等科目，充分展示該車優異的操控性能及越障能力，更符合軍種建案要求標準。

軍備局生製中心指出，「105公厘輪型戰車」依國軍「五年兵力整建計畫」及陸軍需求辦理，於民國108年至112年完成兩輛樣車開發及科研初期作戰測評。

該案由國防部軍備局及中科院等單位分工合作，第202廠負責全系統整合及新式彈藥開發，第209廠職司底盤載具，中科院則專責砲塔系統，全案於民國112年2月完成樣車研發測評，同年8月完成初期作戰測評，並通過軍種測評總評「合格」，成為第一輛由國人自力設計製造、擁有全部智慧財產權的輪型戰車。

軍備局生製中心並表示，該案後續將依軍種需求優化車身高度等項，以納入國軍武器選擇方案，待日後軍種提出作戰需求並完成建案後，可有效支援軍備需求，籲請國人持續給予支持與鼓勵，蓄積國防自主的研製成效與能量。

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