美海軍新型水下無人載具　「鬼蝠魟」清晰衛星影像首曝光

▲美國開發的「鬼蝠魟」(Manta Ray)新型無人水下載具衛星影像首度曝光。(圖/翻攝自X/@RAEFOSnet)

記者張寧倢/編譯

美國國防高等研究計劃署(DARPA)資助開發、諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman,簡稱諾格)製造的「鬼蝠魟」(Manta Ray)新型無人水下載具(UUV)因其龐大規格和科幻般的外觀,引起了廣泛關注。上月完成海中測試後,最近首度曝光了清晰的衛星影像。

根據軍聞媒體The Warzone報導,最近社群網站上開始流傳「鬼蝠魟」的Google Earth衛星影像,據信拍攝日期為2023年11月與2024年4月,「鬼蝠魟」停泊在美國加州文圖拉郡海軍基地的懷尼米港(Port Hueneme),此處也是主要進行研發與測試的海軍水面作戰中心懷米尼港分部所在地。

▲美國新型「鬼蝠魟」水下無人機。(圖/諾斯洛普·格魯曼)

報導指出,「鬼蝠魟」被設計為一種長時間執行任務的新型無人海上平台,從衛星影像看來,這款無人載具的「翼展」(wingspan)達到45英尺(13.7公尺),總長度為33英尺(10公尺),外形如同電影《星際大戰》中的飛船。由於尺寸較原先預期更大,在網路社群上引發一陣熱烈討論。

Interesting find… here’s a screen recording of what it looks like on the Google Earth.



Coordinates:

34°09'12"N 119°12'31"W pic.twitter.com/mThjJAGNBp