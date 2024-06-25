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美海軍新型水下無人載具　「鬼蝠魟」清晰衛星影像首曝光

▲▼美國國防高等研究計劃署（DARPA）資助開發的「鬼蝠魟」（Manta Ray）無人水下載具（UUV）衛星影像曝光。（圖／翻攝自X／@RAEFOSnet）

▲美國開發的「鬼蝠魟」（Manta Ray）新型無人水下載具衛星影像首度曝光。（圖／翻攝自X／@RAEFOSnet）

記者張寧倢／編譯

美國國防高等研究計劃署（DARPA）資助開發、諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman，簡稱諾格）製造的「鬼蝠魟」（Manta Ray）新型無人水下載具（UUV）因其龐大規格和科幻般的外觀，引起了廣泛關注。上月完成海中測試後，最近首度曝光了清晰的衛星影像。

根據軍聞媒體The Warzone報導，最近社群網站上開始流傳「鬼蝠魟」的Google Earth衛星影像，據信拍攝日期為2023年11月與2024年4月，「鬼蝠魟」停泊在美國加州文圖拉郡海軍基地的懷尼米港（Port Hueneme），此處也是主要進行研發與測試的海軍水面作戰中心懷米尼港分部所在地。

▲▼「鬼蝠魟」水下無人機Manta Ray。（圖／諾斯洛普·格魯曼）

▲美國新型「鬼蝠魟」水下無人機。（圖／諾斯洛普·格魯曼）

報導指出，「鬼蝠魟」被設計為一種長時間執行任務的新型無人海上平台，從衛星影像看來，這款無人載具的「翼展」（wingspan）達到45英尺（13.7公尺），總長度為33英尺（10公尺），外形如同電影《星際大戰》中的飛船。由於尺寸較原先預期更大，在網路社群上引發一陣熱烈討論。

報導稱，例如潛艇等多數大型海底交通工具，在完全組裝後規模都相當巨大，無法使用卡車或輪船運輸，而「鬼蝠魟」的模組化設計使其可分解成零件以便運輸，並能在現場組裝。諾格公司指出，這樣的設計解決了大規模水下載具難以運輸的問題，先在馬里蘭州製造完成後，再被運往加州進行測試，這顯示其適應全球各地任務的能力。

諾格公司還表示，「鬼蝠魟」採用獨特的「超大滑翔翼」設計，可通過改變浮力進行上升和下降，這種技術可以使其以最小的耗能滑行前進，並延長任務執行時間。此外，「鬼蝠魟」擁有較大的有效載荷（payload）能力和多個浮力引擎，增強了其靈活性和持久性。

報導稱，「鬼蝠魟」可能會被用於執行多種任務，包括情報、監視、偵察、海底地圖繪製、獵雷和布雷等，其內部載荷能力可允許承載不同的武器或作為小型無人水下載具的母艦，加上先進的網絡和人工智慧（AI）驅動的自動化功能，將開闢未來在海上作戰中的極大潛力。

►►►海軍新武器！　「鬼蝠魟」加州完成測試

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