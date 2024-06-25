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新冠第6波高峰提前！7月進入高原期「上下波動」　9月還可能再升

▲▼疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內進入新冠第6波Omicron疫情！上周一口氣增加817例新冠併發症通報，比前一周上升3成；疾管署副署長曾淑慧表示，近期觀察就診增加幅度稍有減緩，接著進入暑假，研判上升趨勢將會趨緩或者持平，高峰會提前至7月，並且進入高原期維持一兩個月的上下震盪，至9月還會再有一波高峰。

疾病管制署今（25）日表示，上周（6/18-6/24）新增817例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（6/11-6/17）新增624例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增40例死亡病例，與前一周新增38例持平，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

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新冠再次進入流行期已經3周，仍處於上升趨勢，疾管署先前預估這波疫情將在8、9月到高峰，9月以後才會下降，曾淑慧表示，依照最新疫情趨勢分析，上周病例增加幅度稍微趨緩，高峰應該會提前在7月中旬發生，並且進入高原期，預期會維持一兩個月上下震盪，9月開學後則可能又有一波高峰。

另疾管署監測資料顯示，近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1，占比分別為62%及47%，為國內主流株；KP.2的占比上升，分別為18%及25%，其次依序為KP.3占比為8%及14%，XDV.1占比為8%及9%，將持續監測疫情變化及變異株流行趨勢。

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