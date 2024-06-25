工業富聯GB200今年推出　估AI伺服器全球市佔可達40%

▲工業富聯GB200今年推出。（圖／翻攝工業富聯）



記者蔡紹堅／綜合報導

工業富聯董事長鄭弘孟24日在2023年年度股東大會上透露，工業富聯新一代AI伺服器GB200預計今年推出，相信會為今、明、後年業務成長帶來較為顯著的增量貢獻。

根據《澎湃新聞》報導，鄭弘孟提到，新一代AI伺服器GB200出貨正如期進行，不論是36或72版本，進展均一切順利，預計今年將正式推出，並按照規劃持續推向市場，「我們已有眾多海內外客戶，關於新產品訂單的能見度，相信會為今、明、後年業務成長帶來較為顯著的增量貢獻。」

針對市場高度關注的AI伺服器業務未來發展前景，鄭弘孟說，受益於全球AI算力需求的快速增長，公司2024年預計AI貢獻佔公司雲計算總收入的40%，AI伺服器佔全球市場份額的40%。

鄭弘孟還介紹了高速交換機等產品的出貨情況，他表示，工業富聯400G出貨持續增長，800G正加速生產導入與部署，公司的客戶主要是全球Tier-1的網路設備供應商，800G交換器正在開始放量生產，預計2024年第二季度及第三季度會陸續出貨，獲利水平有望進一步提升。

另外，此次工業富聯的股東大會還審議通過了現金分紅總額約115.21億元的2023年年度分紅方案，分紅率達54.76%，再創工業富聯上市以來新高。