工業富聯：不造整車　專注新能源車零件研發與生產

▲工業富聯CEO鄭弘孟。（圖／工業富聯）



記者蔡紹堅／綜合報導

富士康工業互聯網股份有限公司（工業富聯）23日舉辦股東大會，CEO鄭弘孟再次強調，工業富聯不造整車，而是專注零部件研發和生產。

鄭弘孟在股東大會上介紹了工業富聯未來的業務及產品，他說，備受市場關注的WiFi7產品將於今年第四季度發布。

在表現強勢的雲計算方面，鄭弘孟表示，工業富聯已實現包括服務器、存儲器、高效運算加速器、AI運算卡、主板與機構件等多類型產品積累，並已跨入邊緣運算、高效運算(HPC)、元宇宙與雲端遊戲、車載電子控制組件（ECU）等眾多應用領域，下一步將繼續提升全球市佔率。

半導體方面，鄭弘孟說，公司在未來三年將建立半導體工業互聯網生態，並通過投資向核心技術延伸，滿足公司對晶片的大量需求，提升公司在半導體各環節的影響力，提升ODM設計能力，豐富產品類型，實現價值鏈延伸，重點佈局先進封裝、測試、裝備及材料、EDA軟件、晶片設計等領域。

自動化暨機器人領域，鄭弘孟表示，目前工業富聯已在該業務領域完成包括對思靈機器人、凌雲光等企業的戰略投資。近日，凌雲光啟動詢價招股，即將登陸A股科創板。

新能源車業務方面，鄭弘孟強調，工業富聯不造整車，而是專注零部件研發和生產，「將以『技術產品發展+投資收購』兩條腿走路的方式，從新能源車輕量化、省電化及智能化三個方面推進佈局。」

根據財報，工業富聯2021年營收、利潤均創歷史新高。去年實現營收4395.57億元（人民幣），同比增長1.8%。歸母淨利潤為200.1億元，同比增長14.8%。