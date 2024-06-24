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「為了這235元要讓我丟臉」　伯伯高鐵上激動鬼打牆原因曝

▲高鐵商務艙車廂。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵商務車廂。（示意圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者陳俊宏／綜合報導

ICU醫師陳志金分享，高鐵上一名伯伯有些激動、鬼打牆似的，對列車長說，「就為了這235元要讓我丟臉！我以前是… 軍人…」。原來他是拿「一般車廂」的票坐在商務艙，被列車長發現，所以得補票。

陳志金23日在臉書還原當時狀況，他聽到伯伯說「我覺得你們的服務很有問題」，而這聲量在安靜的商務車廂顯得有點大，「我順著聲音回頭看，只看到列車長拿著補票機（？）站在那裡」，但列車長的聲音太小聲，「坐在好幾排之遙的我，根本聽不太清楚。」

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陳志金指出，當時伯伯對列車長說，「我又不是沒有買票！你這樣來問我，好像我就是詐騙集團一樣」，且鬼打牆似的，越講越大聲，「我又不是沒有買票」、「就為了這235元要讓我丟臉！我以前是… 軍人…」而根據他觀察，列車長應該是在跟伯伯好好說明。

陳志金表示，伯伯有點激動，「我聽不太清楚，我儘量克制自己站起來的衝動，列車長也沒有立即找車上的保全來，然後，就沒聲音了。」

陳志金提到，一會之後，列車長走到他前一排，跟另外一位乘客補票，瞬間她的委屈馬上轉換成微笑，輕聲細語說明，真的很專業；本來想要跟她說「辛苦了」，後來覺得還是不要打擾她工作好了，「這樣的場景，我們在醫療上也常見，因此也很能體會她的感受。」

▼高鐵一般車廂。（示意圖／資料照）

▲▼ 台灣高鐵,高鐵服勤員 。（圖／記者張一中攝）

陳志金說，好奇用「桃園」+「235元」這兩個關鍵字來查一下，符合的是桃園到台中「半價敬老票」，一般車廂270元，商務車廂505元，價差235元，「伯伯，人家沒有說你是詐騙集團，你就不要心虛自己對號入座啦。」

陳志金指出，「伯伯，人家沒有故意要讓你丟臉，要不是你自己那麼大聲講出來，我們還真的不知道你要補票呢！伯伯，悄悄告訴你喔，高鐵服務員的手機很厲害的，都能夠清清楚楚知道，哪個位子沒有人坐喔。如果被提醒的話，要嘛就補票，要嘛就坐回原來的位子而已，大聲並不能掩飾自己的理虧，在別人看來，那就是惱羞成怒囉。」

陳志金認為，另外，長官或同袍應該會希望你在做好事的時候，才把以前的軍階報出來，伯伯自己或許也覺得委屈，年紀這麼大了，又為國家貢獻這麼多，為什麼就不能免費讓他升等？於是就不知不覺使出「情緒勒索」這一招。

陳志金表示，相信伯伯是因為沒有搞清楚商務車廂和一般車廂的差別，被提醒以後，才會覺得不舒服，他才不是刻意去佔人家這點小便宜的，對吧，「我在想，有沒有既可以顧及他面子、給他下台階，又能讓他心甘情願付錢的更好方式？」

陳志金想出這段話，「伯伯，您的位子在另一個車廂，我帶您過去。如果您想坐這裡也可以，我馬上幫您升等！一般人升等需要470元，您是敬老票，只需要235元就可以了！」

對此，許多網友留言，「最後一段說話的藝術，這樣舒服很多，很多人都情緒勒索他人，給人壓力」、「沒錯，就是像您文章最後一句那樣的講法，處理客訴很考驗說話的智慧。」也有人好奇伯伯最後有沒有補票？陳志金回「有」。

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