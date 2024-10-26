冰島推1周上班4天！1年後「失業率歐洲最低」　經濟成長超越多國

▲冰島將員工的每周工作時間縮短至4天以下後，經濟依舊比多數歐洲國家來得好。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

冰島最近在全國範圍推行縮短工時政策，在不影響薪資的情況下，減少勞方每周的工作時間，而10月25日公佈的一項最新研究顯示，冰島的經濟表現不僅沒有下降，反而還超過了多數的歐洲國家。

據CNN報導，在2020至2022年間，冰島有51%工人接受了縮短工作時間的建議，改成每周只工作4天，而且其中有部分人的工時可能比這更短。為了探究勞方減少工時是否會影響國家經濟，英國自治研究所和冰島可持續發展與民主協會審視了數據，發現冰島去年的經濟增長速度超越了多數歐洲國家，而且該國也是歐洲失業率最低的國家之一。

阿爾達研究所的研究員哈拉德松（Gudmundur D. Haraldsson）發布聲明指出，冰島在減少工時之際，仍能保持其經濟強勁，成為了成功範例。事實上這已不是冰島首次進行縮短工時的實驗了。在2015至2019年間，冰島展開了2次大型實驗，在不改變薪資的情況下，讓2500名公共部門員工每周只上班35至36小時。

結果顯示，多數工作場所生產力穩定或上升，員工也得以平衡其工作與生活，讓他們的幸福感顯著提升，減少壓力和倦怠。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，冰島2023年經濟成長達5%，僅次於馬爾他，但預計這2年的經濟會受旅遊業影響成長趨緩。冰島的低失業率和穩定的通貨膨脹水準也顯示該國的經濟活力，成為縮短工時政策的成功示範。